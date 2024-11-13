2024 öğretmen atamalarının mülaat sonuçlarındaki usulsüzlükler öğretmen adaylarını mağdur etti. KPSS’de derece yapmasına rağmen mülakat mağduru olan öğretmenler adil bir atama istiyor. Öğretmenler KPSS’den sonra yapılan mülakatlarda adaletsiz bir puanlama yapıldığını öne sürerek Bursa'da oturma eylemi yaptı.BURSA (İGFA) - 2024 Sözleşmeli Mülakat Mağduru öğretmenler Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde eylem yaptı. Mağdur öğretmenlerin eylemine Hürriyetçiler sahip çıktı.

Verilen mülakat puanlarının bölgelere göre değiştiğini dile getiren öğretmenler, kaldırılmasını bekledikleri mülakatların adaletsiz olduğunu ifade ederken, 2024 Sözleşmeli Mülakat Mağduru Öğretmenlerin Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde yaptığı eyleme Hürriyetçi Eğitim Sendikası üyeleri destek verdi.

Hürriyetçi Eğitim Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Erol Usta, Hürriyetçi Sendikalar Konfedarsayonu İl Temsilcisi ve 2 Nolu Şube Başkanı Selahattin Gürses, 1 Nolu Şube Başkanı Sedat Gençler gelerek sorunu yerinde dinledi. Hürriyetçi Eğitim Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Erol Usta, ”Hürriyetçi Eğitim Sen olarak her daim mazlumun yanında, zalimin karşısın da durmaya söz verdik. Bu vesileyle bugün mülakat mağduru öğretmenlerimizin İl Milli Eğitim Müdürlüğü önündeki eylemlerine destek verdik ve vermeye devam edeceğiz. Diğer sendikaları da tabi ağababalarından izin alabilirlerse gerçekten mağdur olan bu meslektaşlarımızın haklı eylemlerine bekliyoruz" diye konuştu.

KPSS’de derece yaptığı halde atanamayan bir öğretmen, “Mülakat puanlarının adaletsiz olmasından dolayı kontenjan sıralamasında geride kalma durumum söz konusu. Özel okullar da sözleşme yapıyor atamam olabilir diye. Şu an işsizim” dedi.

Öte yandan İYİ Parti TBMM Gurup Başkanvekili Buğra Kavuncu ve İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu’da oturma eylemine katılarak öğretmenleri dinledi.