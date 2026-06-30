Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, bir süre önce Cumhurbaşkanı'na Sapanca'da bizzat tanıttığı Recep Tayyip Erdoğan Kampüsü'nün içinde yer alacak yeni belediye hizmet binası projesinin yapım ihalesinin gerçekleştiğini müjdeledi.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin uzun yıllardır ihtiyaç duyduğu yeni hizmet binası için önemli bir eşik daha geride kaldı.

Başkan Alemdar'ın geçtiğimiz günlerde Sapanca'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bizzat tanıttığı Recep Tayyip Erdoğan Kampüsü'nün bir parçası olacak Büyükşehir'in modern yeni hizmet binası hayata geçiriliyor.

Alemdar, projesi bir süre önce onaylanan yatırım için yapım ihalesinin gerçekleştiği müjdesini verdi. Büyükşehir'in modern ve şehrin gelecek vizyonuna yakışır yeni hizmet binası projesi, şehir merkezinde farklı noktalarda süren belediyecilik hizmetini tek bir çatı altında toplayacak, kurumsal işleyiş verimli hale gelecek ve vatandaşlar artık en iyi şekilde ağırlanacak.

İÇERİSİNDE NELER OLACAK?

Yeni hizmet binası 5 bin 400 metrekare taban alanına sahip olacak. Vatandaşın kat çıkarak yorulmaması ve kolay ulaşımı için zemin katta vatandaşa doğrudan hizmet verecek birimler yer alacak.

Bina içerisinde 400 metrekare yeni meclis salonu, 21 adet hizmet birimi, arşiv ile malzeme depoları, toplantı odaları, açık ve kapalı ofisler, seyir terasları, çok amaçlı salonlar ve 450 araçlık otopark yer alacak.