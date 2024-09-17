Bursaspor maçlarının oynandığı günlerde stat çevresinde yaşanan trafik yoğunluğu, vatandaşları rahatsız ediyor. Araç ve yayalar zor anlar yaşıyor.Bursa’da en son oynanan Bursaspor ve Tokat Belediye Plevnespor karşılaşması öncesi Bursaspor Kulübü Başkanı Enes Çelik, sosyal medya hesabından taraftarlara toplu taşıma araçlarını kullanmaları yönünde çağrıda bulunmuştu. Taraftarların büyük bir çoğunluğu çağrılara uyarak, toplu taşıma kullansa da pek çok taraftar da maça özel araçlarıyla gitmeyi tercih etti. Bu durum özellikle maç sonrası trafik yoğunluğu oluşturdu.

Stadyumun otopark ve yaya çıkışlarının aynı olması sebebiyle de hem yayalar hem de araçlar zor anlar yaşadı.

Öte yandan yoğun kalabalık sebebiyle Acemler Metro İstasyonu’nda yığılmalar yaşanırken, otobüslerin yetersizliği de günün önemli konularından biri oldu.

ALİ OSMAN SÖNMEZ HASTANESİ AÇILINCA ACEMLER TRAFİĞİ NE OLACAK?

Maç çıkışı hem stadyum hem de Acemler trafiğine takılan bazı taraftarlar, Yüzüncü Yıl Atatürk Stadyumunun şehrin bu kadar içine yapılmasının yanlış olduğunu düşündüklerini söyledi. Ayrıca taraftarlar, stadın hemen karşısına yapılan Ali Osman Sönmez Devlet Hastanesi açıldığında hem hastaların gürültüden rahatsızlık yaşayacaklarını hem de ambulansların trafik dolayısıyla oldukça zorlanacaklarını kaydetti.