Bursa’nın simgelerinden olan ve UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras listesinde yer alan Karagöz, Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde yapılacak ‘UNIMA Türkiye Bursa Karagöz Buluşması’ ile doğduğu şehirde yeniden canlanıyor.BURSA (İGFA) - Kültür ve sanatı Bursa’nın dört bir köşesine yaymak ve yaşatmak amacıyla çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras listesinde yer alan Karagöz’ü dünyaya tanıtmak ve anlatmak amacıyla önemli bir organizasyona ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkanlığı Müzeler Şube Müdürlüğü tarafından 21-23 Ağustos tarihleri arasında ‘UNIMA Türkiye Bursa Karagöz Buluşması’ düzenleniyor.

Çok sayıda usta ve hayali sahne alacak

45 usta ve 14 hayalinin yer alacağı buluşma, kentin 7 farklı noktasında gölgeyle ışığın masalsı buluşmasını perdeye yansıtacak. 3 gün boyunca Zindankapı, Karagöz Müzesi, Tarihi Pınarbaşı Parkı, Reşat Oyal Kültürparkı, Hüdavendigâr Kent Parkı, Temenyeri Parkı ve Teoman Özalp Parkı’nda Karagöz oyunları ücretsiz olarak Bursalılarla buluşacak. Program hakkında detaylı bilgi ve rezervasyonlar için www.bursamuze.com adresi ziyaret edilebilir.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, 21-23 Ağustos tarihlerinde yapılacak ‘Türkiye Bursa Karagöz Buluşması’ etkinliklerine tüm vatandaşları davet etti.