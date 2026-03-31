İYİ Parti Bursa İl Başkanı İsmail Kaya ve Anahtar Parti Bursa İl Başkanı Fikret Aslan, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in gözaltına alınmasının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Her iki parti de süreçlerin hukukun üstünlüğü ve şeffaflık çerçevesinde yürütülmesi gerektiğini vurguladı.

BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in gözaltına alınması, siyaset dünyasında geniş yankı uyandırırken, İYİ Parti ve Anahtar Parti'den konuyla ilgili peş peşe açıklamalar geldi.

İYİ PARTİ'DEN ADALET VE HUKUK VURGUSU

İYİ Parti Bursa İl Başkanı İsmail Kaya, Mustafa Bozbey'in gözaltına alınması ile ilgili olarak, süreci dikkatle takip ettiklerini belirtti.

Kaya, 'Hukuk devleti ilkesinin temel gereği; herkesin masumiyet karinesi çerçevesinde değerlendirilmesi, adil ve şeffaf bir yargı sürecinin işletilmesidir. Soruşturma süreçlerinin siyasi saiklerden uzak, tamamen hukukun üstünlüğü ve evrensel hukuk normları doğrultusunda yürütülmesi gerektiğine inanıyoruz' dedi.

Başkan Kaya, ayrıca, seçilmiş bir belediye başkanının gözaltına alınmasının yalnızca şahsını değil, aynı zamanda kendisine oy veren vatandaşların iradesini de yakından ilgilendirdiğini ifade etti. 'Bu nedenle sürecin şeffaf, hızlı ve adil bir şekilde sonuçlandırılması büyük önem arz etmektedir. İYİ Parti olarak, hukukun üstünlüğünü, demokrasiye olan bağlılığımızı ve millet iradesine saygıyı her koşulda savunmaya devam edeceğimizi bir kez daha vurguluyoruz' diye konuştu.

ANAHTAR PARTİ'DEN YARGI SÜRECİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Öte yandan, Mustafa Bozbey'in gözaltına alınmasının ardından Anahtar Parti de yazılı bir açıklama yaparak süreci değerlendirdi. Parti, adaletin toplum vicdanında karşılık bulmasının önemine dikkat çekerek, hukukun temel ilkeleri olan tarafsızlık, şeffaflık ve eşitliğin korunması gerektiğini vurguladı.

Anahtar Parti Bursa İl Başkanı Fikret Aslan açıklamasında, Bozbey hakkındaki soruşturmanın ve sonrasında verilen tutuklama kararının kamuoyunda geniş tartışmalara neden olduğunu ifade ederek, yargı süreci devam eden bir konuda peşin hükümlere varılmasının doğru olmadığı ve masumiyet karinesinin gözetilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Anahtar Parti, yargı sürecinin adil, şeffaf ve hızlı bir şekilde tamamlanmasını, aynı zamanda kamu vicdanını tatmin edecek bir sonucun ortaya çıkmasını temenni etti.