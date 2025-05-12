UN Global Compact Türkiye, BUSİAD ve KalDer Bursa iş birliğiyle İş Dünyası ve İnsan Hakları Deneyim Paylaşım Grubu’nu başlattı. Şirketler, insan hakları alanında iyi uygulamalarını paylaşacak.BURSA (İGFA) - UN Global Compact Türkiye, BUSİAD ve KalDer Bursa iş birliğiyle hayata geçirilen İş Dünyası ve İnsan Hakları Deneyim Paylaşım Grubu, Bursa ve Güney Marmara’daki şirketleri bir araya getirdi.

BUSİAD Evi’nde düzenlenen bilgilendirme toplantısında, şirketlerin insan haklarına saygı gösterme sorumluluğu ve artan beklentiler ele alındı. Programın hedef kitlesi, kapsamı ve çalışma planı paylaşıldı.

Deneyim Paylaşım Grubu, şirketlerin iyi uygulamalarını paylaşmasını, zorlukları tartışmasını ve ortak çözümler geliştirmesini hedefliyor.

Katılımcılar, referans kaynaklara erişecek, oturumlarda deneyimlerini paylaşacak, grup tartışmaları ve vaka analizleriyle öğrenme sürecine katılacak. Program, farklı sektörlerden profesyoneller için bir ağ kurma fırsatı da sunacak.

Toplantılar, 13 Haziran’da BUSİAD’da ve 27 Haziran’da KalDer Bursa’da yapılacak; son başvuru tarihi ise 28 Mayıs 2025.