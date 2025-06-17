Bursa'da İnegöl Belediyesi ile Turgutalp Köy Mahallesi’nin iş birliğiyle, Osmanlı’nın kuruluş döneminin önemli isimlerinden ve İnegöl’ün Fatihi Turgut Alp için 22 Haziran Pazar günü saat 14.00’te Turgut Alp Türbesi’nde anma programı düzenlenecek.BURSA (İGFA) - Osmanlı'nın kuruluşuna beşiklik etmiş, içerisinde bulunan tarihi değerlerle adeta geçmişi günümüze taşıyan İnegöl'de, şehri Bizans'ın elinden alarak Türk yurdu yapan ve bu yönüyle İnegöl'ün Fatihi olarak bilinen Turgut Alp, 22 Haziran Pazar günü kabrinin bulunduğu Turgutalpköy Mahallesi’nde düzenlenecek programla anılacak.

700 YILLIK TÜRBE YENİDEN AYAĞA KALDIRILDI

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban’ın tarihe saygı projesi kapsamında Bursa Valiliği ve İnegöl Belediyesi iş birliğinde 700 yıllık türbesi restore edilerek yeniden ayağa kaldırılan Turgut Alp'in her yıl anma programı ile geçmiş gelecekle buluşturulmaya devam ediliyor. Restorasyon çalışmaları kapsamında türbe ve şadırvanın restore edilmesinin yanı sıra mevcutta bulunan alanda tadilat yapıldı ve yanına bay bayan mescitleri ilave edildi. Yaklaşık 3 bin m2 alana sahip meydanda; anıt alanı, 108 metrekare alana sahip kafeterya, sert zemin uygulamaları ve çevre aydınlatmaları yapılarak İnegöl’ün Fatihine yakışır bir alan yeniden kazandırılmıştı.

22 Nisan Pazar günü saat 14:00’te kabri başında anılacak Turgut Alp’i anma programın açılışında Kur’an-ı Kerim tilaveti ve dua bölümü Nurullah Memiş ile Mehmet Nuri Memiş tarafından gerçekleştirilecek. Ardından katılımcılar, tarihi Turgut Alp Türbesi’nde manevi bir atmosfer eşliğinde dualar edecek. Etkinliğin devamında ise İnegöl’ün simgelerinden biri olan Türkiye’nin ilk sivil Mehter Takımı tarihi coşkuyu yeniden yaşatacak bir gösteri sunacak.

BAŞKAN ALPER TABAN’NDAN TÜM İNEGÖL’E DAVET

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Turgut Alp’in İnegöl’ün tarihindeki önemine dikkat çekerek tüm vatandaşları programa davet etti. Başkan Alper Taban açıklamasında, “Köklerimizi, tarihimize yön veren isimleri hatırlamak ve yeni nesillere anlatmak hepimizin sorumluluğu. Turgut Alp gibi bir değeri anmak, onun manevi mirasını yaşatmak için 22 Haziran Pazar günü saat 14:00’te başlayacak anma programımıza tüm ilçe halkımızı bekliyoruz.” dedi.