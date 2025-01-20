“Kamuda Sürdürülebilir Katma Değerli Yalın Yönetim” mottosuyla yenilikçi çalışmalarına hız kesmeden devam eden Bursa'da İnegöl Belediyesi, “Yalın Belediyecilik” markasını tescilledi.BURSA (İGFA) - Yalın üretim odaklı sürekli iyileştirme çalışmalarının Belediyeler düzeyinde “Yalın Belediyecilik” olarak anılmasını sağlayan İnegöl Belediyesi, bu alandaki ilk uygulamaları hayata geçiren ilçe belediyesi oldu. “Kamuda Sürdürülebilir Katma Değerli Yalın Yönetim” mottosuyla çıktığı yolda yenilikçi çalışmalarına hız kesmeden devam eden İnegöl Belediyesi; Kaizen, yalın ve sürekli verimlilik gibi yönetim anlayışlarını markalaştırarak bu alanda öncü rol oynamaya devam ediyor.

İnegöl Belediyesi’nin Yalın Belediyecilik çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Alper Taban, geride kalan dört yıl içerisinde İnegöl Belediyesi’nin Yalın Yönetim sürecinde 23 Müdürlükte toplamda 592 iyileştirme çalışması gerçekleştirildiğini söyledi. Taban, “Bu iyileştirmeler sayesinde kurumumuzda 210.105.411,50 TL tutarında olası giderin önüne geçilmiş oldu. Vatandaşlarımıza söz verdiğimiz gibi ilk günden bu yana belediyenin kaynaklarını daha verimli bir şekilde kullanmaya gayret ediyoruz. Bu başarı hem vatandaşlarımıza daha etkin hizmet sunulmasını hem de sürdürülebilir bir yönetim anlayışının benimsenmesini sağladı” dedi.

YALIN OFİS ÇALIŞMALARIYLA KALİTE ARTIYOR

Amaçlarının sürekli gelişim ve iyileşme olduğuna dikkat çeken Başkan Taban, şunları kaydetti:

“Yalın Ofis çalışmaları; yalınlaştırma sistemi, öneri sistemi ve performans ölçme ve değerlendirme sistemi gibi üç temel sistem üzerine inşa edildi. Bu sistemler Belediye hizmetlerinde sürekli iyileştirmeyi ve verimliliği artırmayı hedeflerken, aynı zamanda vatandaşlarımıza daha hızlı ve kaliteli hizmet sunulmasını da sağlıyor. Kalite Yürüyüşü, Gözcü Vatandaş Projesi, Aylık Tespit Raporları, Kalite Kontrol Denetimleri ve 360 Derece Performans Ölçme ve Değerlendirme Sistemi gibi projelerle Yalın Belediyecilik uygulamaları kurumumuzda başarıyla sürdürülen projeler arasında yer alıyor. 2021 yılında başlatılan Yalın Belediyecilik faaliyetleri çerçevesinde Yalın Ofis çalışmalarına hız kesmeden devam ediliyor. İnegöl Belediyesi olarak “Kamuda Sürdürülebilir Katma Değerli Yalın Yönetim” yaklaşımıyla çıktığımız bu yolda, kaynakların daha verimli kullanılmasını ve hizmet kalitesinin artırılmasını hedefliyoruz."