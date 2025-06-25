Bursa'da Ali Osman Sönmez Onkoloji Hastanesi’nde tedavi gören Yaşar Ünsever ve Hatice Sağılır çifti, Vali Yardımcısı Mustafa Güney’in katılımıyla gerçekleşen nikah töreniyle dünyaevine girdi.BURSA (İGFA) - Bursa Ali Osman Sönmez Onkoloji Hastanesi’nde tedavi gören Yaşar Ünsever ve Hatice Sağılır çiftinin nikah töreni, duygusal anlara sahne oldu.

Bursa Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’nün organizasyonuyla düzenlenen törene, Vali Yardımcısı Mustafa Güney ile çok sayıda davetli katıldı.

Hastane odasında gerçekleştirilen nikah töreni, çiftin sağlık mücadelesine umut ve mutluluk katarak büyük bir anlam taşıdı. Vali Yardımcısı Mustafa Güney, çifte bir ömür boyu mutluluk dileyerek nikahlarını kıydı. Tören, davetlilerin alkışları ve iyi dilekleriyle renkli bir atmosfere dönüştü.

Bursa Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, çiftin bu özel gününde yanlarında olarak organizasyonu üstlenirken, o anlara ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.