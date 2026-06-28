Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, tır dorselerinin demiryoluyla taşınmasını sağlayacak yerli ve millî vagonun prototip üretiminin tamamlandığını, test sürecinin başladığını açıkladı. TÜRASAŞ'ın 2026 yılı içinde 100 vagon üretmesi planlanıyor.

ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, tır dorselerinin demiryoluyla taşınmasına imkan sağlayacak yerli ve millî Tır Dorsesi Taşıma Vagonu projesinde prototip üretiminin tamamlandığını duyurdu.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Uraloğlu, prototip vagonun test sürecine geçildiğini belirterek, Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi AŞ (TÜRASAŞ) bünyesinde 2026 yılı içerisinde 100 adet Tır Dorsesi Taşıma Vagonu üretmeyi hedeflediklerini bildirdi.

Bakan Uraloğlu, yeni nesil vagonların yüklerin karayolu ile demiryolu arasında hızlı ve kolay şekilde aktarılmasına imkan sağlayacağını ifade etti. Intermodal taşımacılığın güçlendirilmesine katkı sunacak vagonların lojistik sektöründe verimliliği artıracağını vurgulayan Uraloğlu, bu sayede daha ekonomik ve daha sürdürülebilir bir taşımacılık altyapısının oluşturulmasının hedeflendiğini kaydetti.

Projenin tamamlanmasıyla birlikte, karayolu ve demiryolunun entegre şekilde kullanılmasının teşvik edilmesi ve yük taşımacılığında maliyet ile çevresel etkinin azaltılması amaçlanıyor.