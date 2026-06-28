Kastamonu Emniyet Müdürlüğü, Taşköprü ilçesinde gerçekleştirilen 'Güven ve Huzur Uygulaması' kapsamında 539 kişinin sorgulandığını, 168 aracın kontrol edildiğini ve çeşitli ihlaller nedeniyle 8 sürücü hakkında işlem yapıldığını açıkladı.

KASTAMONU (İGFA) - Kastamonu Emniyet Müdürlüğü, Taşköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ilçe genelinde 'Güven ve Huzur Uygulaması' gerçekleştirildiğini duyurdu.

Emniyet Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre uygulama kapsamında 539 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapılırken, 168 araç kontrol edildi. Ayrıca 40 umuma açık iş yeri ve alan denetlendi.

Denetimlerde çeşitli trafik ihlalleri tespit edilen 7 araç hakkında idari işlem uygulanırken, alkol denetimlerinde ise 1 sürücünün alkollü araç kullandığı belirlendi.

Alkollü araç kullanan sürücü hakkında yasal işlem yapılırken, sürücü belgesine 5 ay süreyle el konuldu ve kullandığı araç otoparka çekildi. Müdürlük yetkilileri, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla denetim ve uygulamaların kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.

???? Taşköprü'de Güven ve Huzur Uygulaması



Taşköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen Güven ve Huzur Uygulaması kapsamında;



???? 539 şahıs sorgulandı,

???? 168 araç kontrol edildi,

???? 40 umuma açık iş yeri ve alan denetlendi.



Yapılan denetimlerde çeşitli trafik: pic.twitter.com/oxoZajIDhT — Kastamonu Emniyet Müdürlüğü (@KastamonuEmniy1) June 28, 2026