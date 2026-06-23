Bursa Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından kızıl geyiklerin av turizmi kapsamında ava açılmasına yönelik ihale sürecinin başlatılması, çevrecilerin tepkisini çekti. Z Doğa Derneği, Bursa'nın simge türlerinden biri olan kızıl geyiklerin av ihalesine konu edilmesini kabul edilemez bulduklarını açıkladı.

BURSA (İGFA) - Z Doğa Derneği tarafından yapılan yazılı açıklamada, kızıl geyiklerin yalnızca bir yaban hayvanı değil, aynı zamanda Bursa'nın doğal ve kültürel mirasının önemli bir parçası olduğu vurgulandı. Açıklamada, derneğin logosunda da kızıl geyiğin yer aldığı hatırlatılarak, bu tercihin doğaya ve yaban hayatına verilen önemin bir göstergesi olduğu ifade edildi.

'Kızıl geyik, yüzyıllardır bu toprakların sessiz tanığıdır' denilen açıklamada, söz konusu türün orman ekosisteminin önemli bir unsuru olduğu ve korunması gerektiği belirtildi.

Z Doğa Derneği, son yıllarda Bursa'daki kızıl geyik popülasyonuna ilişkin kamuoyuyla yeterli bilgi paylaşılmadığını belirterek, av ihalesi kararının toplumda ciddi soru işaretleri oluşturduğunu savundu. Açıklamada, 'Kızıl geyiklerin av ihalesiyle gündeme gelmesi bizleri derinden üzmektedir. Bursa'daki kızıl geyiklerin mevcut durumu hakkında şeffaf bilgi paylaşımı yapılması gerekmektedir' ifadelerine yer verildi.

'ÖNCELİK AVCILIK DEĞİL KORUMA OLMALI'

Z Doğa Derneği Başkanı Zeynep Göksu İnayet de konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, genç çevreciler olarak kızıl geyiklerin av turizmi kapsamında ihale edilmesine karşı olduklarını söyledi. İnayet, 'Korunması gereken bir türün, üstelik devlet kurumlarının koruma ve çoğaltma çalışmaları yürüttüğü bir türün avlanmasının teşvik edilmesi kamuoyunda haklı tartışmalara neden olmaktadır. Önceliğin avcılık değil koruma olması gerektiğine inanıyoruz' dedi.

Dernek açıklamasında, Bursa genelindeki kızıl geyiklerin sayısı, dağılımı ve popülasyon durumuna ilişkin verilerin kamuoyuyla paylaşılması çağrısında bulunuldu. Ayrıca son yıllarda gerçekleştirilen sayımların sonuçlarının ve av kotasının hangi bilimsel gerekçelerle belirlendiğinin açıklanması talep edildi.

Z Doğa Derneği, yaban hayatının tüm toplumun ortak mirası olduğunu vurgulayarak, kızıl geyiklerin ekonomik bir faaliyet kapsamında değerlendirilmesine karşı çıktı.

Açıklamada, 'Kızıl geyikler yalnızca ormanlarda yaşayan hayvanlar değil, Bursa'nın doğal kimliğinin ayrılmaz bir parçasıdır. Bir canlının yaşam hakkının ekonomik bir faaliyete dönüştürülmesini doğru bulmuyoruz. Kızıl geyiklerin ihale konusu değil, koruma çalışmalarının konusu olması gerektiğine inanıyoruz' denildi. Dernek, açıklamasının sonunda doğa severleri, sivil toplum kuruluşlarını ve ilgili kurumları Bursa'nın simge türlerinden biri olan kızıl geyiklerin korunması için ortak sorumluluk almaya davet ederek, 'Kızıl geyikler satılık değildir. Bursa'nın ormanlarında özgürce yaşamaya devam etmelidir' çağrısında bulundu.