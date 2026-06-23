Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde 2009 yılından bu yana kayıp olarak aranan Arif Uğurlu ve Ceylan Aktepe'ye ilişkin dosya, jandarmanın yeniden başlattığı soruşturmayla aydınlatıldı. Olayın töre cinayeti olduğu belirlenirken, kayınpeder Ö.A. tutuklandı.

ANKARA (İGFA) - Diyarbakır'da 17 yıldır kayıp olarak aranan iki kişiye ilişkin dosya, Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda çözüldü. Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı'nın faili meçhul olayların aydınlatılmasına yönelik çalışmaları kapsamında yeniden ele alınan soruşturmada, 2009 yılından bu yana kayıp olarak aranan Arif Uğurlu ve Ceylan Aktepe'nin öldürüldüğü ortaya çıkarıldı.

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, soruşturma Çınar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütüldü. Asayiş Şube Müdürlüğü/JASAT, Çınar İlçe Jandarma Komutanlığı, Kriminal, Siber ve İstihbarat Şube müdürlüklerinden oluşan özel çalışma grubu, dosyayı yeniden inceleyerek kapsamlı teknik ve fiziki araştırmalar gerçekleştirdi.

Diyarbakır'da 17 Yıllık Kayıp Dosyasından Töre Cinayeti Çıktı: Kayınpeder Tutuklandı



Jandarma Dedektifleri, Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde 2009 yılından bu yana kayıp olarak aranan iki vatandaşın 'töre' saikiyle öldürüldüğünü ortaya çıkardı.



Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde 2009: pic.twitter.com/de7ZdGDcGO — T.C. Jandarma Gn. K (@jandarma) June 23, 2026

Yapılan çalışmalar sonucunda, kayıp olarak aranan iki kişinin öldürüldüğü ve cinayetin maktul Ceylan Aktepe'nin kayınpederi tarafından işlendiği tespit edildi. Soruşturmada olayın 'töre saikiyle' gerçekleştirildiği belirlendi.

Elde edilen deliller doğrultusunda Diyarbakır'ın Çınar ve Bağlar ilçeleri ile Derik, Şırnak merkez ve Şarkışla ilçesinde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda haklarında işlem yapılan 10 şüphelinin tamamı yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden, maktulün kayınpederi olduğu belirlenen Ö.A., 'töre saikiyle öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 9 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi. Jandarma Genel Komutanlığı, uzun yıllardır sonuçlandırılamayan dosyanın titiz ve kapsamlı çalışmalar neticesinde aydınlatıldığını belirterek, faili meçhul olayların çözümüne yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.