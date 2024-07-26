Bursa'da Gemlik Kent Konseyi Sanat Sokakta Çalışma Grubu, Yiğit İnşaat ve Musluoğulları Yapı Market sponsorluğunda şehrin muhtelif yerlerinde kötü içerikli yazılar yazılan duvar ve trafoları sosyal mesaj içeren sanatsal alanlara çeviriyor.BURSA (İGFA) - Gemlik Kent Konseyi'nin kurmuş olduğu 'Sanat Sokakta Çalışma Grubu'nun tamamı gönüllü katılımcılardan oluşuyor.

Resim öğretmeni ve Umurbey Celal Bayar MTAL Müdür Yardımcısı Ödül Türk Kurucay, Gemlik'te çeşitli alanlarda sosyal sorumluluk alan İmren Aslan ve grafiti sanatı ile ilgilenen Ahmet Taha Yaşar ile gerçekleştirilen ilk etkinlik, mahalle sakinlerinden büyük ilgi gördü. Sıcak hava koşulları nedeniyle gece saatlerinde çalışan gönüllülere, Kayhan Mahallesi Muhtarı Çiğdem Kurt ve mahalle sakinleri kahve, kek ve çeşitli ikramlar ile destek oldular.

Gemlik Kent Konseyi Başkanı Sedat Akkuş, tamamı gönüllülük esasına dayalı bu çalışma grubumuz ile öncelikle ilçemizin sokaklarını sanat ile buluşturmayı, sonrasında ise sanat yapmak isteyen Gemlik halkına da bu imkânı vermeyi hedeflediklerini söyledi. Akkuş, "Sanat Sokakta Çalışma Grubumuza katılmak isteyen tüm vatandaşlarımızın bizlere sosyal medya sayfalarımız aracılığı ile ulaşmasını talep ediyoruz. Bu projede bizleri yalnız bırakmayan gönüllü grubumuza, Kayhan Mahallesi Muhtarımız Çiğdem Kurt'a, Belediye Sağlık İşleri Müdürümüz Hakan Uğur'a, Yiğit İnşaat sahibi Nazım Yiğit ile Musluoğulları Yapı Market ortakları Hacı Uslu ve İbrahim Ercan'a çok teşekkür ederiz." dedi.