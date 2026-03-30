Bursa'da 62. Kütüphane Haftası açılış programıyla başladı. Vali Yardımcısı Ali Rıza Gençoğlu ve Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'ın konuşma yaptığı programda, 'İyileştiren Kütüphane' temalı etkinlikte, en çok kitap okuyanlar ödüllendirildi. Buğra Ensar Özerdem 191 kitapla birinci oldu.

Adiviye ELBAŞ - gazeteabc / BURSA (İGFA) - Bursa Valiliği ile Osmangazi Belediyesi iş birliğinde, 'İyileştiren Kütüphane' temasıyla düzenlenen 62. Kütüphane Haftası etkinlikleri, gerçekleştirilen açılış programıyla başladı.

Bursa Vali Yardımcısı Ali Rıza Gençoğlu yaptığı açılış konuşmasında, gençlerin kütüphanelerde hem akademik çalışmalarını yapabileceğini, hem de mesleki sınavlara hazırlanma imkânı bulacağını söyledi.

'Bizim gençliğimizde 'ekmek aslanın ağzında' derlerdi' diyen Vali Yardımcımız Ali Rıza Gençoğlu, 'Ancak günümüzde nüfusun artması, şartların değişmesi ve dünyadaki gelişmelerle birlikte bu durum daha da zorlaştı; adeta 'ekmek aslanın midesine' indi. İnşallah sizler, o ekmeği en güzel şekilde elde edecek seviyelere ulaşacaksınız. Ülkemizdeki gelişmelere paralel olarak, başta Kültür ve Turizm Bakanlığımız olmak üzere büyükşehir ve ilçe belediyelerimiz, ülkemizin dört bir yanında olduğu gibi Bursa'mızda da bu tür güzel kütüphaneleri hizmete sunuyor. Bu vesileyle emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Osmangazi Belediyemize ve Belediye Başkanımıza ayrıca şükranlarımı sunuyorum. Sözlerimi fazla uzatmadan, programın diğer bölümlerine geçilmesini temenni ediyorum. Hepinize saygılar sunuyor, bu güzel kütüphanenin hayırlı olmasını diliyorum.' dedi.

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın ise, okumanın yaşı olmadığını belirterek, bu yılki temanın 'İyileştiren Kütüphane'nin anlamlı olduğunu söyledi. Her mahalleye bir kütüphane sloganıyla yola çıktıklarını ifade eden Başkan Aydın, 'Şu anda 14 kütüphanemiz bulunuyor, bunların 2'si gezici kütüphane. Gezici kütüphane sayısını artırmayı hedefliyoruz. Özellikle kırsal kesimdeki köylere bu imkânı ulaştırdığımızda, çocuklarımızın bundan ne kadar fayda sağladığına bizzat şahit oluyoruz. İmkân verildiğinde gençlerimizin ve çocuklarımızın bu fırsatları en iyi şekilde değerlendirdiğini görüyoruz. Bugün de birazdan en çok kitap okuyan öğrencilerimize ödüllerini takdim edeceğiz. Örneğin Emek Mahallesi'nden ve Mehmet Akif Mahallesi'nden öğrencilerimiz bu ödülleri alacak' diye konuştu.

Bizim en büyük arzumuz; tüm mahallelerdeki çocukların ve gençlerin kitaba ve kütüphaneye kolayca ulaşabilmesidir. Daha fazla okuyarak, öğrenerek; Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün işaret ettiği muasır medeniyetler seviyesine bilimle, ilimle ve fenle ulaşmayı hedefliyoruz. Katılımınız için teşekkür ediyor, Kütüphane Haftası'nı kutluyorum. Tüm paydaşlarla birlikte verimli ve güzel bir hafta geçirilmesini diliyor, saygılar sunuyorum.' dedi.

Protokol konuşmaları sonrasında en çok kitap okuyan okuyuculara hediyeleri takdim edildi.

En çok kitap okuyan 191 kitap ile Buğra Ensar Özerdem birinci olurken, Emir Asaf Yılmaz 64 kitap, Özlem Akınoğlu 57 kitap, İbrâhim Toprak 52 kitap, Beyhan Hekim 28 kitap okuyarak sıralamaya girdi.