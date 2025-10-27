Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 'Çocuk Dostu Metro İstasyonu'na dönüştürülen Dörtçelik Çocuk Hastanesi Metro İstasyonu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesinde ilkokul öğrencilerinin hazırladığı afişlerle süslendi.

BURSA (İGFA) - Cumhuriyet coşkusunu hazırladığı etkinliklerle tüm kente yayan Büyükşehir Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına tüm vatandaşları ortak ediyor.

Bu kapsamda Yunuseli Şehit Gürcan Ulucan İlkokulu öğrencileri tarafından hazırlanan afişler, 'Dörtçelik Çocuk Hastanesi Metro İstasyonu'nu baştan sona süsledi. 'Emanetin emin ellerde', 'Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun, 'Efendiler, yarın Cumhuriyet'i ilan edeceğiz', 'Cumhuriyet, özgürlük ve eşitliktir' yazılı kartonlarla Cumhuriyet'e olan sevgilerini dile getiren çocuklar, hazırladıkları el işi çalışmaları tek tek duvara asarak sergiledi.

Türk bayraklarıyla da süslenen metro istasyonu, Bursalılara Cumhuriyet coşkusunu yaşattı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Altunsoy ve BURULAŞ Genel Müdürü Fahrettin Beşli de etkinliğe katılarak çocukların mutluluğuna ortak oldu.

Çocukların hazırladığı çalışmalarla 29 Ekim heyecanının Dörtçelik Çocuk Hastanesi Metro İstasyonu'nda da yaşandığını söyleyen Altunsoy, emeği geçen öğrencileri tebrik ederek Cumhuriyet Bayramlarını kutladı.