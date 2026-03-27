BURSA (İGFA) - Bursa İl Jandarma Komutanlığı, narkotik suçlarla mücadelede kararlılığını sürdürüyor. Jandarma Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, bir cezaevine kargo yolu ile uyuşturucu madde gönderileceği ihbarını alarak harekete geçti. Yapılan araştırmalar sonucunda, şüpheli şahsın kargo şubesi önünde olduğu tespit edilerek, operasyon başlatıldı.

Ekipler tarafından yapılan aramada, daralı ağırlığı 2 kilogram olan 1 adet kot pantolon ve 1 adet tişörte emdirilmiş sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi. Şüpheli şahıs, gözaltına alınarak hakkında adli işlem başlatıldı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu madde üretimi ve ticaretiyle mücadeledeki kararlılığını bir kez daha vurguladı. Komutanlık, 'Uyuşturucu madde ve uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik mücadelemiz aynı azim ve kararlılıkla devam edecektir.' açıklamasını yaptı.