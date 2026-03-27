İstanbul'da bu yıl 5'incisi gerçekleştirilen Stratejik İletişim Zirvesi'ne (STRATCOM) katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile İletişim Başkanı Burhanettin Duran, dünyadaki krizler, dezenformasyon ve Türkiye'nin çözüm odaklı diplomasi yaklaşımını değerlendirdi.

İSTANBUL (İGFA) - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İstanbul'da düzenlenen STRATCOM Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, küresel sistemin adalet ve istikrar sağlama kapasitesinin ciddi şekilde erozyona uğradığını vurguladı. Duran, 'İkinci Dünya Savaşı sonrasında 'bir daha asla' denilen soykırımlar bugün adeta canlı yayınlarda yaşanıyor. Güç kullanarak toprak kazanma girişimleri pervasızca dile getiriliyor ve çifte standart uygulayan bazı ülkeler, iddia ettikleri ahlaki üstünlüğü büyük ölçüde yitirmiştir' dedi.

Gazze örneğini öne çıkaran İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Batı ana akım medyasının hakikati gizleyerek tek taraflı anlatılar ürettiğini belirterek, Türkiye'nin dezenformasyon çağında hakikati korumanın hem bir sorumluluk hem de küresel bir görev olduğunu ifade etti. Duran, 'Stratejik iletişim artık çatışma ve krizlerle ayrı düşünülemez; üretilen bilgi doğrudan bir güç unsuru hâline gelmiştir. Dezenformasyon, ulusal ve küresel bir tehdittir' dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ise konuşmasında uluslararası sistemin güven ve meşruiyet krizine dikkat çekti. Yılmaz, Gazze, Batı Şeria ve İran merkezli gelişmelerin bölgesel ve küresel istikrara ciddi etkiler yaptığını vurguladı.

Türkiye'nin krize müdahalede tarafsız bir duruş sergileyerek barış, istikrar ve insanlık yanlısı politika yürüttüğünü belirten Yılmaz, 'Rusya-Ukrayna savaşı, Güney Kafkasya, Afrika ve Balkanlar gibi farklı kriz alanlarında Cumhurbaşkanımızın liderliği, taraflar arasında köprüler kurulmasını sağladı' diyen Yılmaz, Türkiye'nin hem haklı hem de güçlü olma yaklaşımını sürdüreceğini ifade etti.

Zirvede, hem küresel krizlere karşı diplomasi ve arabuluculuk mekanizmalarının önemi hem de bilgi ve iletişimin yeni güvenlik mimarisi içindeki kritik rolü öne çıkarıldı. Türkiye, krizlerin derinleştiği dönemlerde liderlik ve diplomasiyi bir araya getirerek uluslararası barış ve adaletin sağlanmasında aktif rol oynadığını vurguladı.