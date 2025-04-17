Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Uludağ Üniversitesi, Bursa Teknik Üniversitesi ve Bursa Kent Konseyi arasında kamusal binaların mekânsal iyileştirmeleri amacıyla iş birliği protokolü imzalandı.BURSA (İGFA) - Bursa’nın daha yaşanabilir ve daha güvenli bir kent olması amacıyla çalışmalarına devam eden Büyükşehir Belediyesi, diğer kurumlarla olan iş birliklerini de sürdürüyor.

Bu kapsamda Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Mimarlık Fakültesi, Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) Mimarlık ve Tasarım Fakültesi ve Bursa Kent Konseyi arasında ‘Kamusal Binaların Katılımcı Bir Süreçle Mekansal İyileştirme Tasarımı (KAT_MEK): Bursa Kent Konseyi Yerleşkesi Örneği’ isimli Ar-Ge ve Ür-Ge’ye dayalı bilimsel araştırma projesi protokolü imzalandı.

Projeyle, kamusal yapıların verimliliğinin artırılması, mekânsal potansiyellerinin ortaya çıkarılması, tasarımcı ve kullanıcıların bir arada çalışacağı katılımcı tasarım yönteminin kullanılması amaçlanıyor. Çalışmalar kapsamında her iki üniversiteden lisans ve lisansüstü öğrencilerden, mezunlardan ve akademisyenlerden oluşan tasarım ekibi, Bursa Kent Konseyi gönüllüleri ve kullanıcıları ile bir araya gelecek. Ön Tasarım Çalıştayı ile başlayacak olan projeyle, Kent Konseyi’nin mekânsal iyileştirilmesine yönelik bir tasarım projesi üretilmesi ve uygulanması hedefleniyor. Ayrıca ortaya konan katılımcı tasarım modelinin farklı kamusal yapıların mekânsal iyileştirmesi için de örnek teşkil etmesi amaçlanıyor.

Protokol töreninde konuşan BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, Türkiye’nin en kıymetli kentlerinden birisi olan Bursa’nın mekânsal yayılım ve mimari tecrübe anlamında da değerli olduğunu söyledi. İmzalanan protokolün çok değerli olduğunu belirten Yılmaz, projenin hayata geçirilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, projenin hem geleceği şekillendirmesini hem de kamusal alanlara yayılmasını temenni ederek emeği geçenlere teşekkür etti.

Bursa Kent Konseyi Başkanı Prof. Dr. Ertuğrul Aksoy, üniversitelerin ve kent konseylerinin katılımcılık anlayışıyla Bursa’ya hizmet etme amacı taşıdığını söyledi. Bu birlikteliğin kente, üniversitelere ve kent konseyine hayırlı olmasını dileyen Aksoy, projenin faydalı ve Türkiye’ye örnek olacağına inandığını ifade etti.

Konuşmalar sonrasında BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar ve Bursa Kent Konseyi Başkanı Prof. Dr. Ertuğrul Aksoy tarafından iş birliği protokolü imzalandı.