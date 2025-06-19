Bursa’nın Orhaneli ilçesinde anız yakımı sonucu başlayan ve ormana sıçrayan yangın, Bursa Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin yoğun müdahalesiyle kontrol altına alındı. Başkan Bozbey, çiftçileri anız yakmamaya çağırdı.BURSA (İGFA) - Bursa’nın Orhaneli ilçesi Yürecik Mahallesi’nde anız yakılmasıyla başlayan yangın, Girencik Mahallesi’ndeki ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine harekete geçen Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ve diğer kurumların ekipleri, havadan ve karadan müdahaleyle yangını kontrol altına almayı başardı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, yangın sürecini Merinos’taki Afet Koordinasyon Merkezi’nden (AKOM) takip etti. Ekiplerden bilgi alan Bozbey, bölge halkı ve muhtarla iletişime geçerek geçmiş olsun dileklerini iletti. Yangının çok sayıda ağacı yok ettiğini, ancak can kaybı yaşanmamasının tek teselli olduğunu belirten Bozbey, “İtfaiyemiz 17 dakikada olay yerine ulaştı ve 16 araçla müdahale etti. Diğer kurumlarla birlikte yangının yayılması önlendi. Ekiplere teşekkür ediyorum. Soğutma çalışmaları yakında başlayacak” dedi.

Aynı gün iki ayrı orman yangını ihbarına da anında müdahale edildiğini aktaran Bozbey, BURFAŞ aracılığıyla köye 500 kişilik yemek desteği sağlandığını belirtti. Yangına ilk müdahalenin, Büyükşehir Belediyesi’nin dağıttığı yangın tankeriyle yapıldığını öğrenen Bozbey, “Kırsal mahallelere yangın tankeri dağıtımının ne kadar doğru bir karar olduğunu gördük. Dağıtıma ve eğitimlere devam edeceğiz” diye konuştu.

Çiftçilere anız yakmama çağrısı yapan Başkan Bozbey, “Yaz aylarındayız, lütfen anız yakmayın ve yaktırmayın. Ormanlarımızı, yeşil alanlarımızı koruyalım. Anız yakanlar cezasız kalmamalı” uyarısında bulundu.