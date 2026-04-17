ORDU (İGFA) - Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler tarafından hayata geçirilen tarım kalkınma projeleri hız kesmeden sürüyor.

Ordu'da üretimi yeniden ayağa kaldıran çalışmalar kapsamında 'Atıl Tarım Arazilerinin Değerlendirilmesi Projesi' kapsamında patates üretimi yeniden ivme kazandı.

Ordu Büyükşehir Belediyesi ile Ordu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğinde yürütülen çalışma doğrultusunda; Mesudiye, Kabadüz, Korgan, Kumru, Akkuş ve Aybastı ilçelerinde üreticilere toplam 45 ton tohumluk patates dağıtıldı.

6 İLÇEDE 180 DEKARLIK ÜRETİM ALANI

Bir dönem Ordu'nun önemli geçim kaynaklarından biri olan patates üretimi, verilen desteklerle yeniden canlanma sürecine girdi. Sağlanan destekle birlikte 6 ilçede toplam 180 dekar tarım arazisi yeniden üretime kazandırılacak.

ÜRETİCİLERDEN TEŞEKKÜR

Tohumluk patates desteğinden faydalanan üreticiler, uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Üreticiler, sağlanan destek sayesinde hem kendi ihtiyaçlarını karşıladıklarını hem de ürünlerini satarak ek gelir elde ettiklerini belirterek Başkan Güler'e teşekkür etti.

DESTEKLER SÜRECEK

Öte yandan Ordu'da hayata geçirilen bu tür çalışmalarla, atıl durumdaki tarım arazilerinin ekonomiye kazandırılması ve kırsal kalkınmanın güçlendirilmesi hedefleniyor.