Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen ‘Ozanların Günlüğü–Âşık Mahzuni Şerif’i Anma’ ve ‘Göksel Baktagir Sözlü Besteleri- Aşk Masalı’ konserleri, müzikseverlerden tam not aldı.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen ‘Ozanların Günlüğü’ konserinde halk ozanlığının büyük ustası Âşık Mahzuni Şerif, saygı ve özlemle anıldı.

Sunuculuğunu Sebahattin Atik ve Nurdan Kırhan’ın üstlendiği gecede, konuk sanatçı Ahmet Doğan sahne aldı.

Katılımcılar, Mahzuni Şerif’in dilden dile dolaşan türkülerini hep bir ağızdan söyleyerek ustaya olan saygılarını bir kez daha dile getirdi. Konserin sonunda Sanatçı Ahmet Doğan ve orkestra sanatçıları performanslarından dolayı ayakta alkışlandı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen ‘Aşk Masalı’ konseri de müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı. Usta sanatçılar Çiğdem Gürdal ve Göksel Baktagir’in sahne aldığı gecede, aşkın ve melodinin büyüleyici birlikteliği dinleyicilerle buluştu.

Gecede seslendirilen eserler izleyicilere duygu dolu anlar yaşatırken, salonu dolduran sanatseverler performansları büyük bir keyifle dinledi.