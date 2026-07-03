Ağrı'da sağlık hizmetlerinde hasta memnuniyetini ve kurum içi iletişimi güçlendirmek amacıyla sağlık çalışanlarına yönelik etkili iletişim teknikleri semineri düzenlendi.

Nihat AYDIN / AĞRI (İGFA) - Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü tarafından sağlık hizmetlerinin daha nitelikli, güvenli ve hasta odaklı sunulmasına katkı sağlamak amacıyla 'Sağlık Çalışanları İçin Etkili İletişim Teknikleri' konulu eğitim programı gerçekleştirildi. Sağlık çalışanlarının mesleki gelişimlerini destekleyen seminerde, hasta ve hasta yakınlarıyla kurulacak doğru iletişimin hizmet kalitesi üzerindeki etkileri örneklerle ele alındı.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Candan Koçak tarafından verilen eğitimde etkili iletişim yöntemleri, empati kurma, beden dilinin doğru kullanılması ve kurum içi iletişim başlıklarında katılımcılara kapsamlı bilgiler aktarıldı.

Seminerde sağlık çalışanlarının günlük görevleri sırasında karşılaşabilecekleri iletişim sorunları da değerlendirildi. Hasta ve yakınlarının beklentilerinin doğru anlaşılması, zor iletişim süreçlerinin sakin ve çözüm odaklı yönetilmesi ile ekip içindeki bilgi paylaşımının güçlendirilmesi üzerinde duruldu.

Eğitim programında, sağlıklı iletişimin hasta memnuniyetini artırmasının yanı sıra sağlık çalışanlarının çalışma ortamına ve ekip uyumuna da olumlu katkı sunduğu ifade edildi. Katılımcılar, farklı iletişim örnekleri üzerinden mesleki yaşamlarında kullanabilecekleri yöntemleri değerlendirme fırsatı buldu.