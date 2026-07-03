Ankara Büyükşehir Belediyesi, kadınların kentte kendilerini daha güvende hissetmelerini sağlamak amacıyla geliştirdiği ödüllü 'Mor Haritam' uygulamasını yenilenen özellikleriyle yeniden kullanıma sunuyor.

ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), kadınların kent yaşamına güvenli ve eşit katılımını desteklemek amacıyla geliştirdiği 'Mor Haritam' uygulamasını güçlendirerek yeniden hayata geçiriyor.

Türkiye'de ilk kez ABB tarafından geliştirilen uygulama, kadınların belediyenin sunduğu hizmetlere tek platform üzerinden erişmesini sağlarken, kentte güvenli bulunmayan alanların tespit edilmesine de katkı sunacak.

KADINLAR TALEPLERİNİ TEK TUŞLA İLETECEK

ABB Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından yeniden kullanıma sunulacak uygulama sayesinde kadınlar; Kadın Danışma Merkezleri, Çocuk Etkinlik Merkezleri, Kadın Lokalleri, Aile Yaşam Merkezleri ve Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri'nin (ŞÖNİM) konum bilgilerine kolayca ulaşabilecek.

Uygulama üzerinden iletilen talepler ve bildirimler de doğrudan Belediye'ye ulaştırılacak.

GÜVENSİZ NOKTALAR İÇİN HAREKETE GEÇİLECEK

Kadının Güçlenmesi Şube Müdürü Şenay Yılmaz, 'Kentte yaşayan bütün kadınların tek tuşla bize taleplerini iletebileceği bir haritaları var artık. Cep telefonlarından Mor Haritam'a girdikleri anda kendilerini güvende hissetmedikleri yerleri bize bildirecekler ve biz anında cevap verip orada iyileştirme yapabileceğiz. Yapılan iyileştirmeyi kendileri de görebilecek' dedi.

Yılmaz, Mor Haritam üzerinden yapılacak bildirimler doğrultusunda kadınların ve kız öğrencilerin kendilerini güvende hissetmediği bölgelerde aydınlatma ve güvenlik gibi iyileştirme çalışmaları gerçekleştirileceğini söyledi.