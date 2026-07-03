Bursa Büyükşehir Belediyesi, Muharrem Ayı'nın bereketini ve dayanışma ruhunu şehrin dört bir yanına taşımaya devam ediyor.

BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi, bu kapsamda düzenlenen aşure ikramlarının durağı bu kez Keles ilçesi oldu.

Keles Meydanı'nda kurulan stantta vatandaşlara aşure ikram edildi. Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Numan Çakır, Keles Belediye Başkanı Ali Doğru, Keles Kaymakamı Burak Bozkurt Gürses, AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Yavuz, AK Parti Keles İlçe Başkanı Özcan Yeni ve AK Parti İl Yönetim Kurulu Üyesi Köksal Karabıyık da ikramlarıyla manevi atmosfere eşlik etti.

İl genelinde 15 Temmuz akşamına kadar sürecek olan aşure ikramları, Gemlik Sahili, Teleferik Meydanı, Mudanya BUDO İskelesi yanı sahil girişi, Şirinevler Pazar Alanı, Mustafakemalpaşa Adnan Menderes Meydanı, Beşevler Pazar Alanı, Büyükorhan Meydanı, İhsaniye Pazar Alanı, İznik Pazar Alanı, Yenişehir Meydanı, Demirtaş Meydanı, Tarihi Ulu Cami önü ve 15 Temmuz Demokrasi Meydanı ile devam edecek.