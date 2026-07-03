Bursa'da Yenişehir Belediyesi tarafından Babasultan Parkı içerisinde hayata geçirilen 'Babasultan Obası', düzenlenen törenle hizmete açıldı. Açılışta konuşan Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, ilçenin tarihi ve kültürel mirasını aslına uygun olarak ayağa kaldırmaya devam edeceklerini belirterek, yeni projelerin müjdesini verdi.

Burcum Tansu SARI / BURSA (İGFA) - Osmanlı Devleti'nin ilk başkenti olan Yenişehir, köklü tarihini ve kültürünü yaşatacak önemli bir projeye daha kavuştu. Babasultan Parkına kurulan Babasultan Obası, Belediye Başkanı Ercan Özel, protokol ve Yenişehir halkının yoğun katılımıyla dualar eşliğinde açıldı.

Açılış öncesi Yenişehir Belediyesi Osmanlı Mehter Takımı'nın gerçekleştirdiği gösteriyle coşkulu anlar yaşanırken, mehter gösterisi vatandaşlardan büyük beğeni aldı.

Törenin açılış konuşmasını gerçekleştiren Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, göreve geldikleri günden bu yana şehrin gelişmesi, büyümesi ve güzelleşmesi için gece gündüz demeden çalıştıklarını ifade etti. Babasultan Obası'nın kurulduğu Pustinpuşt Zaviyesi'nin önemine dikkat çeken Başkan Özel, 'Bugün burada köklerimizle yeniden buluşuyor, tarihimize sahip çıkıyoruz. Burası; Altaylardan Anadolu'ya uzanan kutlu yürüyüşün, otağların, obaların, alp ruhunun ve büyük Türk milletinin hikâyesini yaşatacak bir mekân olacak. Bulunduğumuz tarihi mekan yani Pustinpuşt Zaviyesi, Osmanlı'nın kuruluş döneminden bugünlere ulaşan en önemli tasavvuf yapılarından biridir. Çocuklarımız burada ecdadımızın yaşam kültürünü tanısın, gençlerimiz tarihini yaşayarak öğrensin istedik. Böylesine anlamlı bir eseri ilk başkent olma şerefine erişmiş şehrimize kazandırmanın gururunu yaşıyoruz' diye konuştu.

Konuşmasında Yenişehir'de yürütülen diğer çalışmalara da vurgu yapan Başkan Ercan Özel, belediyecilikte bir hizmet maratonu başlattıklarını ifade etti. Karayolları Genel Müdürlüğü ile iş birliği içerisinde ilçe merkezindeki ana arterlerdeki sıcak asfalt çalışmalarını 5 gün gibi kısa bir sürede tamamladıklarını müjdeleyen Özel, Heykel Meydanı ve Akıllı Kavşak çalışmalarına da başladıklarını belirtti.

Yenişehir'in tarihi mekanlarını yaşayan ve yaşatan geleceğe taşımayı hedeflediklerinin altını çizen Başkan Ercan Özel, tamamlanan ve devam eden projeler ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Başkan Özel, Yenişehir çarşı hamamının aslına uygun şekilde yeniden işlevsel hale getirilerek halkın kullanımına açıldığını dile getirdi.

Sarı Köşk'ün de Yenişehir Girişimci Kadınlar Derneği ile birlikte hizmete açılarak, kadınların üretim yapıp aile bütçelerine katkı sağlayabileceği bir atölyeye dönüştürüldüğünü ifade eden Başkan Özel, Tarihi Orhan Hamamında restorasyon çalışmalarının hızla devam ettiğini belirterek, Yarhisar Mahallesi'ndeki yapının restore edildiğini, önümüzdeki günlerde vatandaşların hafta sonu kahvaltı yapıp keyifli vakit geçirebileceği bir yaşam alanı olarak hizmete alınacağını sözlerine ekledi.

Şemaki Evi'nin ise müze olarak ziyarete açılacağını duyuran Başkan Ercan Özel, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile protokol hazırlandığını ve meclis kararının ardından tarihi konağın yeniden müze olarak vatandaşla buluşturulacağını dile getirdi. Süleymaniye Kalesi ve Kent Müzesiyle ilgili çalışmalara da değinen Başkan Özel, M.Ö. 300'lü yıllara dayanan kale bölgesini turizme kazandırmak için Bursa Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi, Tanıtım ve Turizm Dairesi Başkanı Aziz Elbas ve ekibiyle yol haritası belirlendiğini belirtti.

Başkan Özel, ilçeye olan desteklerinden dolayı Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba'ya teşekkür etti.

YENİŞEHİR HALKINDAN YOĞUN İLGİ

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından Başkan Ercan Özel ve beraberindeki heyet obayı ziyaret etti.

Açılışa yoğun katılım gösteren Yenişehir halkı, Babasultan Parkı'nda kurulan bu özel mekanda geçmiş yılların özlemini giderirken, Başkan Özel'e ilgi yoğundu. Vatandaşlarla tek tek tokalaşıp samimi sohbetler gerçekleştiren Başkan Ercan Özel, obanın tüm ilçeye hayırlı olmasını diledi.