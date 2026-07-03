Bursa'nın Mudanya ilçesi Güzelyalı Çamlıbel mevkiinde orman yangını riskini azaltmak amacıyla cam ve plastik atıkları temizleyen yerel yönetime bağlı arama kurtarma ekibi MAK, vatandaşlara duyarlılık çağrısı yaptı.

BURSA (İGFA) - Mudanya Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü'ne bağlı Arama Kurtarma (MAK) ekipleri, ilçenin Güzelyalı Çamlıbel mevkisinde orman yangını riskini azaltmaya yönelik temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Çalışma kapsamında bölgede yangın riskini artırabilecek cam, şişe ve plastik atıklar toplanarak çevreden uzaklaştırıldı.

Ekipler, özellikle yaz aylarında artan orman yangını tehlikesine karşı bu tür atıkların büyük risk oluşturduğuna dikkat çekerek, doğanın korunması için vatandaşlara daha duyarlı olma çağrısında bulundu. Ekipler, çalışmaların, hem çevre temizliği hem de olası yangınların önlenmesi açısından düzenli olarak sürdürüleceğini kaydetti.