Kocaeli'de Gebze Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, Çevre Haftası kapsamında farkındalık yaratmak amacıyla “Atığını Getir, Kahveni Götür” konseptli özel bir program başlattı.KOCAELİ (İGFA) - Gebze Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, Çevre Haftası kapsamında farkındalık yaratmak amacıyla “Atığını Getir, Kahveni Götür” konseptli özel bir program başlattı.

Etkinlik, çevre bilincini artırmak ve geri dönüşüm alışkanlığını teşvik etmek amacıyla Gebze Teknik Üniversitesi kampüsünde hayata geçirildi.

Hizmete giren mobil atık aracının hizmete alınması programına Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Gebze Tekbir Üniversitesi Rektörü Hacı Ali Mantar, İlçe Sağlık Müdürü İlhan Kadıoğlu, öğretim görevlileri ve öğrenciler katıldı.

TOPLUM OLARAK FARKINDA OLMALIYIZ

Açılışta konuşan Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Hacı Ali Mantar,” Bu gün hiç farkında olmadan attığımız bir plastik bardağın işleyişini bilsek, belki aracımızı durdurup onu geri dönüşüme atacağız. Bu olay o kadar önemli ki ağaçlarımız tüketiyor, güzel havayı kirletiyor ve gün geçtikçe bunun oranı artıyor. Bu sebeple bunun toplum olarak farkında olmamız gerekiyor. Farkında olmak içinde okullarımız bunun için iyi bir başlangıç” ifadelerini kullandı.

TEMİZ OLMASINI İSTEYEN DE KİRLETEN DE İNSAN

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz yaptığı konuşmasında “ Yaptığımız şeyin amacı insanın sağlıklı yaşayabilmesi. Peki kim kirletiyor diye sorduğumuzda yine cevap insan oluyor. Temiz olmasını isteyen de insan ama kirleten de yine insan. Bu sebeple farkındalığı arttırmak, gelecek kuşaklara yaşanılabilir bir çevre bırakmak istiyorsak bunun geçiş toplumunu Türkiye’de yaşıyoruz. Dolayısıyla bizim her konuda farkındalığı arttırmamız gerekiyor.

BAKANLIKTAN HİBE ARAÇ DESTEĞİ

Gebze Belediyesi olarak ta sıfır atık konusunda çok büyük mücadeleler verdik. Bu arakamda gördüğünüz araç bakanlığımız tarafında sıfır atık konusunda ki başarılı uygularımız neticesinde hibe olarak verildi. Bu gün burada bu aracı hizmete almış oluyoruz. Gebze Belediyesi olarak arkadaşlarımız mahallerde hane hane gezerek sıfır atık konusunda eğitimler verdiler ve bunun neticesinde çok olumlu sonuçlar aldık. Biz Gebze Belediyesi olarak daha yaşanılabilir bir çevre için çalışmalarımıza ara vermeksizin devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.

Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit konuşmasında, atık meselesi tüm dünyanın üzerine düştüğü, insanca yaşamanın temeli kabul edilen bir alan olduğunu belirterek, nitelikli atık denilen atıkların dönüşümünün olduğunu kaydetti. Protokol konuşmaları sonrasında kurdele kesimiyle Mobil atık toplama aracı hizmete alınmış oldu.

Atıklarını getiren öğrenciler, geri dönüşüme katkı sağladıkları için ücretsiz kahve ikramı ile ödüllendiriliyor.