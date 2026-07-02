Bursa'nın Alaaddinbey bölgesinde, doğayla iç içe 3 dönümlük yemyeşil bir arazi üzerinde kurulan 'Mito', geçtiğimiz pazartesi günü ezber bozan, kalplere dokunan bir sosyal sorumluluk hareketiyle kapılarını açtı. Alkolsüz ve çocuk dostu konseptiyle dikkat çeken mekanın ilk ve en özel misafirleri, Çocuk Esirgeme Kurumu'ndan gelen kimsesiz çocuklar oldu.

BURSA (İGFA) - Bursa yeme-içme ve eğlence sektörüne yepyeni bir soluk getiren Mito, sadece bir işletme değil, aynı zamanda toplumsal duyarlılığı yüksek bir yaşam alanı olduğunu ilk günden kanıtladı. Yoğun bir katılımla gerçekleşen açılış davetinde; Kamu yöneticileri, Bursa'nın değerli iş insanları ve Çocuk Esirgeme Kurumu yöneticileri protokolde yerini alırken, açılışın baş davetlileri ise kurumun himayesindeki çocuklar oldu.

Kurdeleyi İyi Dilekler Eşliğinde Birlikte Kestiler

Mekan kurucusu Nil Uçar, açılış kurdelesini bu anlamlı projeyi birlikte yürüttüğü Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Yetkilisi Beycan Yılmaz ile birlikte kesti. Çocukların neşe içinde vakit geçirdiği açılışta misafirler, mekanın özenle hazırlanan ikramlarının ve doğanın tadını çıkardı.

Kendi Ebeveynlik Deneyiminden İlham Aldı

Her detayında büyük bir emeğin ve vizyonun izi bulunan Mito'nun kuruluş hikayesini anlatan Nil Uçar, projenin temelinde kendi ebeveynlik deneyimlerinin yattığını belirtti. Uçar, şu ifadeleri kullandı:

'Bir ebeveyn olarak Bursa'da eksikliğini hissettiğim tüm detayları bu projede hayata geçirmeye çalıştım. Misafirlerimize çocuklarıyla birlikte doğanın tadını çıkarabilecekleri, güvenli, kaliteli ve keyifli zamanlar sunmayı hayal ettik. Özenle seçtiğimiz profesyonel kadromuzla Bursa'da hizmet sektörüne değer katmayı büyük bir eksiği kapatmayı hedefliyoruz. Mitonun şehrimize hayırlı olmasını dilerim.'

Çocuklar Doğayla ve Hayvanlarla Buluşacak, Aileler Rahat Edecek

Gündüzleri leziz ve zengin bir kahvaltı keyfi sunan, akşam saatlerinde ise seçkin ocak başı lezzetleriyle misafirlerini ağırlayacak olan Mito, Bursa'da büyük bir ihtiyaca cevap veriyor.

3 Dönümlük Doğa Harikası: Şehre yakın fakat şehrin gürültüsünden uzak, geniş ve ferah arazisiyle Mito yemyeşil ağaçlık bir alanda doğaya uyumlu bir kuruluma sahip. Misafirlerine Bursa yeşilinin içinde tertemiz bir nefes ve kuş sesleri vaadediyor.

Tamamen Alkolsüz Konsept: Mito Bursa'da hem açık alanda yer alan hem de lezzetli mezeleri ve ocakbaşı deneyimini alkolsüz sunan işletme eksikliğini gidermeyi amaçlıyor. Ailelerin güvenle ve huzurla vakit geçirebileceği nezih bir ortam.

Çocuk ve Hayvan Dostu: Çocukların hayvanlarla bağ kurabileceği alanlar, özenle tasarlanmış çocuk parkı ve macera parkurlarıyla Mito çocukların da favorisi olmaya aday. Ponny parkuru, işletmenin kendi organik ürünleri için hazırladığı keçi, koyun, tavuk ve diğer çiftlik hayvanları bölümü, tavus kuşları, tavşanlar, balıklar, kuşlar ve dahası: Yeni arkadaşlarla buluşmak için tümü Mito'da çocuklarınızı ve sizi bekliyor.

Çok Amaçlı Hizmet: Mito 'Gün doğumundan, gün batımına:' sloganıyla yola çıkarken, gündüz kahvaltısı ve akşam ocak başı konseptinin yanı sıra, çeşitli toplu davet ve kurumsal organizasyonlara da ev sahipliği yapabilecek altyapıyla donatılmış bir işletme. Davetler için ayrılmış organizasyon alanları, özel menüler ve kaliteli hizmet anlayışıyla davet ve organizasyonlarınıza da ev sahipliği yapmaya talip.

Hem çocukların eğlenip doğayı keşfedeceği hem de ailelerin huzurla lezzet deneyimi yaşayacağı Mito, ilk gününde imza attığı anlamlı sosyal sorumluluk davetiyle kalpleri ısıtıp, duyarlı bir duruş sergileyerek Bursalılardan tam not aldı ve şimdiden şehrin en gözde mekanlarından biri olacağının sinyalini verdi.