Küresel spor markası, spor ile Amerikan kültürü arasındaki kalıcı bağı kutluyor.

ACCESS Newswire / WEST PALM BEACH, FLORIDA (İGFA) - United States Polo Association'ın (USPA) resmi spor markası U.S. Polo Assn.®, spor, miras ve kendine özgü Amerikan stiline dayanan ulusun kalıcı ruhunu kutlayarak Amerika'nın 250. yıl dönümünü gururla anmaktadır.

U.S. Polo Assn. ile polo sporu arasındaki bağı vurgulamak amacıyla marka, ESPN ile 30 dakikalık özel bir yayın olan 'Breakaway: Polo in America' için iş birliği yapmaktadır. Ödüllü Breakaway Serisi, izleyicilere polo sporunun son yüzyılda Amerika üzerindeki uzun geçmişi ve önemli etkisine içeriden bir bakış sunacak özel bir bölüm hazırlayacaktır. Bu bölüm, ESPN üzerinden ve Global Polo'nun YouTube kanalında global olarak yayınlanacaktır.

1890 yılında kurulan USPA, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en eski ulusal spor yönetim organlarından biridir ve U.S. Polo Assn. bugün bu mirası polo geleneğinden ilham alan milyarlarca dolarlık küresel bir marka olarak sürdürmektedir. Ülke 2026 yılında bu çok özel 250. yıl dönümünü kutlarken marka, Amerikan sporuyla olan derin bağını ve hem oyunu hem de ulusu şekillendiren değerleri yansıtmaktadır.

USPA Global Başkanı ve CEO'su J. Michael Prince, 'U.S. Polo Assn. olarak, bir yüzyılı aşkın süredir Amerikan hikâyesinin bir parçası olan bir sporu temsil etmekten gurur duyuyoruz. Amerika'nın 250. yıl dönümünü kutlarken, markamız için hem spor mirasımızı hem de geleneklere dayanan, dayanıklılıkla tanımlanan ve spor ile stil aracılığıyla ifade edilen ülkenin kalıcı ruhunu onurlandırmak doğal bir andır' dedi.

Prince, 'Ayrıca, sporun yüz yılı aşkın süredir Amerika üzerindeki etkisini vurgulayan bu özel yayın için ESPN ile iş birliği yapmaktan da onur duyuyoruz' diye sözlerine ekledi.

Küresel varlığı genelinde U.S. Polo Assn., klasik Amerikan stilinden ilham alan seçilmiş koleksiyonlar ve hikâye anlatımıyla bu özel yılı kutlamaktadır. İkonik kırmızı, beyaz ve mavi renk paleti ile spor odaklı tasarımların öne çıktığı bu koleksiyonlar, perakende alanlardan dijital platformlara kadar markanın miras ile modern yaşam tarzı arasındaki kesişimi vurgulamasını sağlamaktadır. Marka, polo sporunun otantikliğini dünya genelinde milyonlarca tüketiciyle buluşturmaktadır.

Bu dönüm noktası aynı zamanda markanın 190'dan fazla ülkedeki varlığı ve dünya genelindeki binlerce perakende noktasıyla süregelen küresel büyümesini de ortaya koymaktadır. Küresel erişimine rağmen U.S. Polo Assn., polo sporuna ve polo yaşam tarzına dayanan zamansız ve klasik Amerikan stiline bağlılığını sürdürmektedir.

Polo sporu Amerika Birleşik Devletleri'ne 1876 yılında getirilmiş olup, kısa sürede küresel sahneye taşınan güçlü bir Amerikan mirasının başlangıcını oluşturmuştur. Bu süreçte 1924 Paris Olimpiyatları'nda da yer almıştır. Günümüzde ABD Takımı ve polo sporu, elit uluslararası müsabakalar aracılığıyla hem ülke genelinde hem de dünya çapında sergilenmeye devam etmektedir. Son dönemde elde edilen başarılar arasında Federation of International Polo (FIP) Dünya Şampiyonası performansları ve eleme turları ile birlikte Fransa'da düzenlenen 2024 Paris Games Polo Challenge™ turnuvasındaki zafer yer almakta olup, bu organizasyon Olimpiyat Oyunları'nın yüzüncü yılına ithafen düzenlenmiş ve ABD Takımı burada yeniden Fransa'yı mağlup etmiştir.

Amerika'daki polo sporunun kalıcı merkezi olan USPA National Polo Center'da düzenlenen USA - Guatemala ve USA - Meksika XIII Federation of International Polo Zone Playoff karşılaşmaları gibi uluslararası müsabakalar, Amerikan polosunun hem yerel hem de küresel ölçekteki gücünü ortaya koymaktadır. Ayrıca ABD Takımı, 2025 yılında II FIP Arena World Polo Championship'te elde ettiği zaferle arena polo alanındaki liderliğini sürdürerek sporun tüm formatlarında rekabet gücünü pekiştirmiştir.

Marka, köklü mirasını daha da öne çıkararak kısa süre önce Global Polo Shirt Campaign 'An Icon Born from the Game™' kampanyasını başlatmıştır. Bu kampanya, polo tişörtün spor kökenlerine ve dünyanın en kalıcı stil unsurlarından biri haline gelişine güçlü bir saygı duruşu niteliğindedir.

Polo tişörtün kökeni polo sahalarına dayanmaktadır ve hareket, rekabet ve adını aldığı sporun ruhuyla şekillenmiştir. İlk dönemlerinden itibaren performans amacıyla tasarlanan bu ürün, oyuncular tarafından sahada kullanılmıştır. Günümüzde U.S. Polo Assn., bu zamansız ürünü yalnızca bir moda unsuru olarak değil, sporun içinden doğan ve dünya genelinde nesiller boyunca taşınan bir ikon olarak kutlamaktadır.

Polo tişört, 100 yılı aşkın geçmişiyle spor ve stilin benzersiz birleşimini temsil eden en ikonik temel parçalardan biridir. Nefes alabilen piqué örgü kumaşı, yumuşak yakası ve hafif yapısıyla rekabetçi sporların ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde tasarlanmış olup, zaman içinde günlük şıklık ve rahat kullanım için uygun zamansız bir ürüne dönüşmüştür.

U.S. Polo Assn., kısa süre önce USA Today tarafından binlerce tüketicinin katılımıyla belirlenen 2026 Most Trusted Brands listesinde yer almıştır. Bu prestijli sıralama, güven, güvenilirlik ve genel müşteri deneyimi kriterlerine göre ABD genelinde en yüksek puanı alan 500 markayı kapsamaktadır. Markanın bu listeye dahil edilmesi, polo sporuyla olan köklü bağları sayesinde tüketicilerle otantik bir ilişki kurabilme yeteneğini ve küresel ivmesini ortaya koymaktadır.

Prince, 'Amerika merkezli küresel bir spor markası olarak bu tarihi anı kutlamada benzersiz bir rolümüz var. Bunu mağazalarımızda, ürünlerimizde ve hikâyemizi anlatma biçimimizde göreceksiniz; nereden geldiğimizi onurlandırırken yeni nesil için gelişmeye devam ediyoruz' dedi.

2026 yılı boyunca U.S. Polo Assn., Amerika Birleşik Devletleri'ndeki polo mirasını öne çıkaran önemli etkinlikleri, iş birliklerini ve hikâye anlatımı girişimlerini desteklemektedir. Bunlar arasında Florida, Wellington'da bulunan ve Amerikan polo sezonunun merkezi konumundaki USPA National Polo Center (NPC) da yer almaktadır.

Amerika 250 yılını kutlarken U.S. Polo Assn., spor ve kültürü şekillendirmeye devam eden kalıcı değerleri kutlamakta; geleneği, otantikliği ve Amerikan ruhunun zamansız ifadesini bir araya getirmektedir.

U.S. POLO ASSN. VE USPA GLOBAL HAKKINDA

U.S. Polo Assn., 1890 yılında kurulan ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en büyük polo kulüpleri ve polo oyuncuları birliği olan United States Polo Association'ın (USPA) resmi spor markasıdır. Milyarlarca dolarlık küresel yapısı ve dünya genelinde 1.200'den fazla perakende mağazanın yanı sıra binlerce satış noktası ile marka, 190'dan fazla ülkede erkek, kadın ve çocuklara yönelik giyim, aksesuar ve ayakkabı ürünleri sunmaktadır. Marka, ABD'de The Palm Beaches'te bulunan NPC'de her yıl düzenlenen ve ülkenin en prestijli polo turnuvası olan U.S. Open Polo Championship® dahil olmak üzere dünya genelinde önemli polo etkinliklerine sponsor olmaktadır. ABD'de ESPN, Avrupa'da TNT ve Eurosport, Hindistan'da Star Sports ve Orta Doğu'da BeIn Sports ile yapılan anlaşmalar sayesinde U.S. Polo Assn. sponsorluğundaki önemli polo şampiyonaları dünya genelinde yayınlanmakta ve bu spor ilk kez milyonlarca izleyiciye ulaşmaktadır.

U.S. Polo Assn., kısa süre önce USA Today tarafından 'Most Trusted Brands' arasında gösterilmiş olup, License Global verilerine göre NFL, PGA Tour ve Formula 1 ile birlikte dünyanın en büyük spor lisansörleri arasında düzenli olarak yer almaktadır. Marka ayrıca küresel büyüme ve spor içeriği alanlarında uluslararası ödüller kazanmaktadır. Forbes, Fortune, Modern Retail ve GQ gibi yayınların yanı sıra Yahoo Finance ve Bloomberg dahil olmak üzere birçok saygın medya kuruluşunda yer almaktadır. Daha fazla bilgi için uspoloassnglobal.com adresini ziyaret edebilir ve @uspoloassn hesabını takip edebilirsiniz.

USPA Global, United States Polo Association'ın bir iştiraki olup milyarlarca dolarlık U.S. Polo Assn. markasını yönetmektedir. Aynı zamanda polo spor içeriğinde dünya lideri olan Global Polo'yu da yönetmektedir. Daha fazla bilgi için globalpolo.com adresini ziyaret edebilir veya Global Polo'yu YouTube üzerinden takip edebilirsiniz.

KAYNAK: U.S. Polo Assn.