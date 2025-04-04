Bursa'nın en eski ikinci özel hastanesi olan Hayat Hastanesi tarafından sosyal destekler kapsamında amatör sporcular için 60 adet sağlık çantası hazırlandı.BURSA (İGFA) - Bursa’da bugün bünyesindeki 2 hastanesi, 2 tıp merkezi ve 1 OSGB’si ile ulusal marka olma yolunda emin adımlarla ilerleyen yaklaşık 50 yıllık Hayat Sağlık Grubu, sağlık hizmetlerinin yanı sıra sosyal sorumluluklarını da ihmal etmiyor.

Amatör sporcular için maçlarda kullanılmak üzere içerisinde ilk yardım malzemeleri bulunan sağlık çantaları Hayat Hastanesi Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Özkul tarafından, Bursa Amatör Spor Kulüpleri Federasyon Başkanı Çetin Yıldız'a teslim edildi.

Hayat Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. M. Fatih Özkul, sporun tutku, azim ve disiplin gerektirdiğini belirtrerek, Hayat Sağlık Grubu olarak, amatör sporcuların yanında yer almaktan gurur duyduklarını söyledi. Yetenek ve emeği önemsediklerini ifade eden Uzm. Dr. Özkul, sporun her branşında gelişmelerine katkı sağlamak için bu desteği sunduklarını söyledi.

Bursa Amatör Spor Kulüpleri Federasyon (BASKF) Başkanı Çetin Yıldız ise, amatör sporların varlığını sürdürebilmesi için bu tür destekler bizim için çok kıymetli olduğunu belirterek, "Hayat Sağlık Grubu da uzun süredir bizlere olan desteğini eksik etmiyor. Kendilerine çok teşekkür ediyor ve daha farklı projelerde yine birlikte çalışmaya hazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum'' dedi.