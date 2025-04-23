Bursa'da 23 Nisan coşkusu

BURSA (İGFA) - Bursa’da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 105. yılı, büyük bir coşkuyla kutlandı.

Bursa Valiliği’nin öncülüğünde Nilüfer Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen programa vatandaşlar ve çocuklar yoğun ilgi gösterdi.

Programa Bursa Valisi Erol Ayyıldız’ın yanı sıra; Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, CHP Bursa Milletvekilleri Kayıhan Pala ve Orhan Sarıbal katılım sağladı.

BURSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ REİSOĞLU, GAZZEDEKİ ÇOCUKLARI UNUTMADI

Kutlama programı, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Ardından İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ali Ahmet Reisoğlu, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Reisoğlu, “Çocuklara armağan edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve çocuk bayramını coşkuyla kutluyoruz. Bu büyük günün çocuklara armağan edilmesi ise yalnızca anlamlı bir hediye değil, geleceğimize duyulan derin bir inanç, güven ve sevginin en güçlü göstergesidir. Tarihin dönüm noktalarından biri olan bu özel günün çocuklara adanması onların yalnızca bugünün değil yarının da sahibi olduğunu gösterir. Bu da milletimizin geleceğine ne kadar güvenle baktığının açık ve güçlü bir ifadesidir. Bu vesileyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum. 23 Nisan tüm dünya çocuklarıyla paylaştığımız müstesna bir gündür. Bu vesileyle okulları bombaların altında kalan Gazze’deki masum çocukların yeniden okullarına kavuşmalarını, bu bayram sevincine ortak olabilmelerini yürekten temenni ediyorum.” şeklinde konuştu.