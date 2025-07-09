Bursa'da Yıldırım Belediyesi’nin ‘İşimiz İstihdam Programı’ kapsamında ISS ile yapılan iş birliği kapsamında Bursa Şehir Hastanesi’nde 200 kişi istihdam edilecek.BURSA (İGFA) - Yıldırım Belediyesi iş arayanlarla eleman arayanları buluşturmaya devam ediyor.

Engelsiz İstihdam Fuarı’nda 200 özel bireyin iş sahibi olmasına vesile olan Yıldırım Belediyesi’nin ‘İşimiz İstihdam Programı’ kapsamında ISS ile yapılan iş birliği çerçevesinde Bursa Şehir Hastanesi’nde temizlik personeli, ilaçlama görevlisi, otopark görevlisi, klinik destek personeli, taşıma personeli, atık personeli, garson ve çamaşırhane görevlisi olarak 200 kişiye istihdam sağlayacak. Yıldırım Belediyesi Kadın Aile Müdürlüğü Eğitim Salonu’nda gerçekleştirilen mülakat görüşmelerine 700’ün üzerinde vatandaş başvurdu.

40 BİN KİŞİYE İŞ

Yıldırım Belediyesi olarak yıllardır iş arayanlar ile eleman arayanları buluşturduklarını aktaran Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Görev sürecimiz boyunca 2 bin 100’ü engelli kardeşlerimiz olmak üzere 40 binin üzerinde insanımızın istihdam edilmesine katkı sağladık. Bununla birlikte kadın kooperatiflerinden eğitim ve girişimcilik merkezlerine, sosyal inovasyon merkezi ücretsiz teknik eğitim kurslarından istihdam projelerine kadar birçok alanda gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla insanlarımızın meslek edinmelerine ve iş sahibi olmalarına yardımcı oluyoruz. Ülkemizin istihdamına ve ekonomik gelişimine katkı sağlayacak her türlü adımları atmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.