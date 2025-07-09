Muğla Büyükşehir Belediyesi, Milas’ın İçme ve Savran mahallelerinde 4 bin 300 metrelik yolda yenileme çalışmalarına başladı. 2024’ten bu yana Milas'a toplamda 125 milyon TL’lik yatırım yapıldı.MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelerde ulaşım standartlarını yükseltmek amacıyla Milas’ın İçme ve Savran mahallelerinde yol yenileme çalışmalarına start verdi.

Toplam 13 milyon TL’lik yatırımla hayata geçirilen projede, 4 bin 300 metrelik yolun yenilenmesi hedefleniyor.

Zemin düzenleme ve plentmiks temel tabakası tamamlanan yolda, 7 metre genişlikte sathi kaplama çalışmaları başladı. Bu proje, bölge halkına daha güvenli ve konforlu ulaşım sunmayı amaçlıyor.

MİLAS’A 125 MİLYON TL’LİK YATIRIM

2024’ten bu yana Milas’ta birçok yol projesi gerçekleştiren belediye, Menteş Mahallesi’nde 2 bin 400 metrelik yolu 16,5 milyon TL’ye, Karahayıt Mahallesi’nde yol genişletme çalışmasını 14,25 milyon TL’ye tamamladı. Yaşyer-Damlıboğaz arası 3 bin 700 metrelik yol için 80,67 milyon TL’lik yatırım ile sona yaklaşıldı. İçme-Savran hattı ise son yenileme çalışması oldu.

BAŞKAN ARAS’TAN HİZMET VURGUSU

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, “13 ilçemizde, kent merkezinden en uzak kırsala kadar güvenli ulaşım için çalışıyoruz. Hizmette adalet ilkesiyle, ayrım yapmadan her noktaya eşit hizmet götürüyoruz. Muğla’nın her köşesinde vatandaşlarımıza hak ettikleri kaliteyi sunmak için planlı ve sürdürülebilir projelere devam edeceğiz” dedi.