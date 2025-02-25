Bursa Yıldırım Belediyesi, üniversite adayları için ücretsiz Temel Yeterlilik Sınavı (TYT) deneme oturumu düzenledi.BURSA (İGFA) - Düşünen, üreten ve geleceğe yön veren bir neslin inşasına katkı sunmak amacıyla ‘Kütüphaneden Kampüse’ projesini hayata geçiren Yıldırım Belediyesi, üniversite sınavlarına hazırlanan gençlerin seviyelerini tespit etmeleri ve sınav sürecini deneyimlemeleri amacıyla ücretsiz TYT deneme sınavı düzenledi.

Adaylar, Bursa Teknik Üniversitesi’nde gerçekleştirilen Temel Yeterlilik Sınavı (TYT) ile gerçek sınav öncesi kendilerini deneme imkânı buldu. Türkiye geneli düzenlenen deneme sınavına 785 öğrenci katıldı.

Gençleri geleceğe hazırlamak için gereken tüm desteği sağlamaya gayret ettiklerini vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Bizim hizmet anlayışımızın merkezinde insan ve şehir var. Şehirler, yollar, binalar inşa edebiliriz.

Ancak aklı hür, vicdanı hür, milli ve manevi değerlerimizi özümseyen nesiller yetiştiremezsek, yaptığımız hizmetler bir taş ve beton yığınından öteye geçmez. Dolayısıyla önce insan diyoruz. Her yıl olduğu gibi bu yıl da sınavlara hazırlanan gençlerimize desteğimizi artırarak sürdürüyoruz.

Bursa Yıldırım Belediyesi olarak, geleceğin teminatı gençlerimiz için maddi-manevi her türlü her imkânı sağlıyoruz. Yıldırım Belediyesi olarak, geleceğin teminatı gençlerimiz için maddi-manevi her türlü her imkânı sağlıyoruz. Üniversite sınavlarına hazırlanan gençlerimizin her daim yanındayız” diye konuştu.