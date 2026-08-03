Bursa'da Yıldırım Belediyesi, ilçenin ulaşım ağını güçlendirecek yatırımlarına bir yenisini daha ekliyor.

BURSA (İGFA) - Yıldırım Belediyesi, ulaşılabilir bir şehir hedefiyle çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bir yandan mevcut yollarda yenileme ve iyileştirme yapan Yıldırım Belediyesi, bir yandan da yeni imar yolları açarak ulaşımı rahatlatıyor. Bu kapsamda Hacivat Mahallesi'nde imar uygulaması tamamlanan bölgeye yeni imar yolları kazandırılıyor. Çalışmalarına başlanan proje kapsamında, bölgeye 22 metre genişliğinde ana arter niteliğinde yeni bir yol ile 15 metre genişliğinde Ankara Caddesi'ne bağlantı yolu inşa edilecek. Kısa sürede tamamlanması planlanan proje, kentin ulaşım yükünü önemli ölçüde hafifletecek. Çalışmayla birlikte bölgedeki ulaşımın daha güvenli, konforlu ve kesintisiz hale gelmesi hedefleniyor.

ÇALIŞMALARA BAŞLANDI

Yeni yolların yapılacağı bölgede incelemelerde bulunan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, 'Yıldırım'ın geleceğini planlarken; modern, güvenli ve kesintisiz ulaşım ağını öncelikli görüyoruz. Bu doğrultuda kentimizin ulaşım altyapısını güçlendirecek yatırımlarımıza bir yenisini daha ekliyoruz. Hacivat Mahallesi'nde imar çalışmalarını daha önce tamamlamıştık. Elde ettiğimiz sosyal donatı alanlarında artık çalışmalara başlıyoruz. Hem yatay ve dikey yollarla hem de oluşturacağımız parklarla, mahalleye yeni sosyal yaşam alanlarının yanı sıra yeni ulaşım olanakları sağlıyoruz' dedi.

Başkan Oktay Yılmaz, Hacivat Mahallesi'nde başlatılan yeni imar yolu çalışmasıyla bölgenin ulaşım konforunu artıracaklarını söyledi. Yılmaz, 'Hacivat Mahallemizde imar uygulaması tamamlanan bölgede yeni ulaşım akslarını hayata geçiriyoruz. Çalışmalarımızı kısa sürede tamamlayarak hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız. Yeni yollarla hem vatandaşlarımızın ulaşımını kolaylaştıracak hem de bölgenin planlı gelişimine katkı sağlayacağız. Daha yaşanabilir ve ulaşılabilir Yıldırım için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz' ifadelerini kullandı.