Ordu Büyükşehir Belediyesi bünyesinde ücretsiz eğitimlerine devam eden Bilgi Evleri'nde bir ay süren yaz etkinlikleri tamamlandı. Yaz tatilini Bilgi Evleri'nde geçiren öğrenciler birçok etkinliğe katılarak yeni eğitim dönemi öncesi hem moral depoladı hem de yeni bilgiler öğrendi.

ORDU (İGFA) - Ordu Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Bilgi Evleri yaz etkinlikleri öğrencilerden büyük ilgi gördü.

Altınordu, Fatsa ve Ünye ilçelerinde hizmet veren Bilgi Evleri'nde 4 hafta boyunca düzenlenen yaz etkinlikleri, milli ve manevi eğitimler, öğrencilerin kabiliyetlerini keşfedebilecekleri atölyeler ve çeşitli etkinliklerle dolu dolu geçti.

HER ALANDA ETKİNLİKLER DÜZENLENDİ

Yaz kurslarında öğrencilere Kur'an-ı Kerim, minik şefler kulübü, masa tenisi kulübü, satranç kulübü, pixel art kulübü, oyun tasarımı kulübü, bilgi çarkı kulübü, sevgi ilmeği kulübü, sinema kulübü, kalıpta alçı boyama kulübü, drama kulübü, ahşap boyama kulübü, gizem akademesi kulübü, oyunlu rehberlik kulübü, bilişim kulübü, sosyal beceriler kulübü, tempo kulübü, bilim rüzgarı kulübü, hikaye anlatıcılığı kulübü, sokak oyunları kulübü ve sosyal beceriler kulübü gibi birçok alanda eğitimler verildi.

ÖĞRENCİ VE VELİLERDEN TEŞEKKÜR

Eğitimlere katılan öğrenciler, yaz tatilini dolu dolu geçirdiklerini ve yeni eğitim dönemine moral depoladıklarını ifade etti. Veliler ise verilen eğitimler ve sağlanan hizmetler dolayısıyla Ordu Büyükşehir Belediyesine teşekkürlerini ilettiler.