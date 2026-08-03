Türkiye - Azerbaycan Dernekleri Federasyonu (TADEF) Yönetim Kurulu Başkan Vekili Parviz Mammadzada ve Edirne Azerbaycan Evi Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Tamer Karadağlı, Edirne Valisi Yunus Sezer'i makamında ziyaret etti.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - İki ülke arasındaki köklü dostluk ve kardeşlik bağlarının pekiştirilmesi, kültürel ve sosyal projelerin değerlendirilmesi amacıyla gerçekleştirilen ziyarette, Edirne'de yürütülen çalışmalar ve gelecekte hayata geçirilmesi planlanan ortak faaliyetler ele alındı.

TADEF Yönetim Kurulu Başkan Vekili Parviz Mammadzada, Edirne Azerbaycan Evi Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Tamer Karadağlı Edirne Valisi Yunus Sezer'i makamında ziyaret etti.

Türkiye ile Azerbaycan arasındaki kültürel iş birliğinin artırılması, Edirne'deki Azerbaycanlı vatandaşlar ve öğrencilerle ilgili yürütülen projelerin görüşüldüğü ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Yunus Sezer, konuklarına nazik ziyaretleri için teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Samimi bir atmosferde gerçekleşen buluşma, hatıra fotoğrafıyla sona erdi.