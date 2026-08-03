Antalya Büyükşehir Belediyesi, kentin artan ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Kurşunlu Kent Mezarlığı'nda kapasite artırımı çalışmaları sürdürüyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarla mezarlık alanı genişletilirken, altyapı ve çevre düzenlemeleri de eş zamanlı olarak yapılıyor.

ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında yeni defin alanları oluşturulurken, mezarlık içerisindeki ulaşım ve kullanım alanlarının daha düzenli hale getirilmesine yönelik düzenlemelerde titizlikle sürdürülüyor.

Böylece hem mevcut kapasitenin artırılması hem de vatandaşlara sunulan hizmet kalitesinin yükseltilmesi hedefleniyor.

BÜYÜKŞEHİR'DEN MEZARLIKLARDA KAPSAMLI ÇALIŞMA

Antalya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanı Serdar Oruç Gün, Kurşunlu Kent Mezarlığı'nda devam eden kapasite artırımı çalışmalarını yerinde inceleyerek ekiplerden bilgi aldı.

Mezarlıkların geçmişle bağ kurulan, vefat edenlerin saygıyla anıldığı en önemli ve kutsal alanlardan biri olduğunu belirten Serdar Oruç Gün, 'Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak mezarlık hizmetlerine büyük önem veriyoruz. Vatandaşlarımızın bu alanları huzur ve güven içerisinde ziyaret edebilmesi için sorumluluğumuzu en üst düzeyde yerine getiriyoruz. Bu kapsamda Gazipaşa'dan Kaş'a kadar sorumluluğumuzdaki tüm mezarlıklarda bakım, onarım, düzenleme ve kapasite artırımı çalışmalarımızı sürdürüyoruz' dedi.

2028 YILINA KADAR DEFİN İHTİYACINI KARŞILAYACAK

Kurşunlu Kent Mezarlığı'nın toplam 1 milyon 400 bin metrekarelik alan üzerine kurulduğunu belirten Gün, 'Mezarlığımızda planlanan 196 defin adasının 63'ünü tamamlamış bulunuyoruz. Bu çalışmalarla birlikte mezarlığımızın doluluk oranı şu an itibarıyla yaklaşık yüzde 20 seviyesine ulaştı.

Mezarlık alanında çevre düzenlemelerinin yanı sıra tel çit, betonarme duvar, namaz kılma alanları, yürüyüş yolları ve araç yollarının yapımını da sürdürüyoruz.

Son çalışmalarımız kapsamında 31 bin metrekare parke taşı döşemesi, 2 bin 500 metre yağmur suyu hattı, 100 aydınlatma direği ve 123 çeşmenin yapımını tamamlayarak bölgeyi defin işlemlerine hazır hale getirdik. Gerçekleştirdiğimiz planlamayla Kurşunlu Kent Mezarlığı'nın 2028 yılına kadar defin ihtiyacını karşılayacak kapasiteye ulaşmasını sağladık. Emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum' diye konuştu.