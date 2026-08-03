Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin köklü kültür sanat etkinliği Uluslararası Bursa Festivali kapsamında sahne alan usta sanatçı Fatih Erkoç, zamana meydan okuyan şarkılarıyla Bursalılara unutulmaz bir gece yaşattı.

BURSA (İGFA) - Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından düzenlenen 64. Uluslararası Bursa Festivali, birbirinden değerli sanatçıları vatandaşlarla buluşturmaya devam ediyor. Festival takviminin ortasında sahne alan Türk müziğinin usta isimlerinden Fatih Erkoç, Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda dinleyicilere unutulmaz bir akşam yaşattı. Yoğun ilgi gören konserde Bursalılar, Fatih Erkoç'un eserlerine hep bir ağızdan eşlik etti. Erkoç, performansının sonunda uzun süre alkışlandı.

3 AĞUSTOS'TA FETTAH CAN SAHNE ALACAK

Uluslararası Bursa Festivali, 3 Ağustos Pazartesi günü saat 21.00'de Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda Fettah Can konseriyle devam edecek.