Ar-Ge ve inovasyon ekosistemiyle teknoloji tabanlı firmaların gelişimine katkı sağlayan ULUTEK Teknopark bünyesinde faaliyet gösteren Zamia Kompozit, sürdürülebilir malzeme teknolojileri alanındaki çalışmalarıyla önemli bir başarı elde etti.

BURSA (İGFA) - Tarımsal atıkları yüksek katma değerli biyokompozit malzemelere dönüştüren firma, iklim kriziyle mücadeleye katkı sunan ve sürdürülebilir teknolojiler geliştiren girişimleri destekleyen İnovasyon ve Yeşil Dönüşüm Programı (Innovation and Green Transformation - IGT) Finali'nde birincilik ödülüne layık görüldü.

Tarımsal atıklardan çevre dostu, hafif ve yüksek performanslı hammaddeler geliştiren Zamia Kompozit; otomotiv, ambalaj, yapı malzemeleri ve 3D baskı teknolojileri gibi farklı sektörlere sürdürülebilir çözümler sunuyor.

'TARIMSAL ATIKLARI ÖNEMLİ BİR KAYNAK OLARAK GÖRÜYORUZ'

Zamia Kompozit Kurucusu Doç. Dr. İdris Karagöz, firmanın temel yaklaşımının tarımsal atıkları ekonomiye yeniden kazandırmak olduğunu söyledi. Fındık kabuğu, ceviz kabuğu, yer fıstığı kabuğu, kestane kabuğu ve pirinç kabuğu gibi atıkları yenilikçi yöntemlerle işlediklerini belirten Karagöz, 'Biz tarımsal atıkları bir çevre sorunu olarak değil, önemli bir kaynak olarak görüyoruz. Bu atıkları otomotiv, ambalaj, yapı malzemeleri ve eklemeli imalat gibi alanlarda kullanılabilecek yüksek katma değerli hale dönüştürme hedefiyle biyokompozit granül ve 3D baskı hammaddeleri geliştiriyor, tarımsal atıkları polimer sistemlerle bir araya getirerek çevre dostu, hafif ve dayanıklı malzemeler üretiyoruz.' dedi.

Zamia Kompozit'in Ar-Ge, girişimcilik ve sürdürülebilir malzeme teknolojileri alanında aldığı destekler ve kazandığı ödüllerle büyüme sürecini güçlendirdiğini belirten Doç Dr. Karagöz, 'TÜBİTAK BİGG Programı kapsamında destek alarak şirketimizi kurduk ve geliştirdiğimiz teknoloji ile Küresel Temiz Teknoloji İnovasyon Türkiye Programı (GCIP) kapsamında ek yatırım desteği almaya hak kazandık. IGT Programı Finali'nde ise birincilik ödülü kazanarak çalışmalarımızı ulusal ölçekte taçlandırdık. Teknogirişim Rozeti almamız, marka tescil sürecimizi tamamlamamız ve TİM-TEB girişimcilik ekosistemine kabul edilmemiz büyüme yolculuğumuz açısından önemli adımlar oldu.' dedi.

'ULUTEK EKOSİSTEMİ GELİŞİM SÜRECİNE KATKI SAĞLIYOR'

Akademik bilgi birikimini sanayi ihtiyaçlarıyla birleştirerek Ar-Ge, ürün geliştirme ve ticarileştirme süreçlerini aynı çatı altında yürüttüklerini kaydeden Karagöz, ULUTEK Teknopark'ın sunduğu altyapı, mentorluk destekleri, yatırımcı ve sanayi bağlantılarının firma için önemli fırsatlar oluşturduğunu söyledi. Karagöz, 'ULUTEK bünyesinde yer almaktan memnuniyet duyuyoruz. Teknopark ortamı sayesinde farklı sektörlerden girişimlerle etkileşim kurma, iş birlikleri geliştirme ve yenilikçi projeler üretme fırsatı buluyoruz. ULUTEK'in girişimcilik ekosistemine sağladığı katkının şirketimizin gelişiminde ve aldığımız ödülde önemli bir rol oynadığını düşünüyoruz.' dedi.