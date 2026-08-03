Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından 'Sazımda Söz Var' sloganıyla başlatılan Konya Kültür Günleri, tüm coşkusuyla devam ediyor.

BAŞKAN ALTAY 'SAZIMDA SÖZ VAR' ETKİNLİĞİNDE BOZKIRLILARLA BULUŞTU

03.08.2026 11:00

KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, program kapsamında Bozkır'da düzenlenen etkinliklere katılarak vatandaşlarla bir araya geldi.

İlçelerde çocukların eğleneceği, gençlerin güzel vakit geçirebilecekleri, yaz akşamlarını renklendirecek organizasyonlar gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Altay, 'Geçtiğimiz günlerde merkezde ilçe tanıtım günleri yaparak ilçelerimizin güzelliklerini diğer ilçelerimizin tanımasına vesile olduk, çok güzel geri dönüşler oldu. Bu vesileyle 'ilçelerimize gidelim, hem vatandaşlarımızla bir araya geliriz, hasbihal ederiz hem de güzel bir akşam geçirirler. En güzeli de çocukların zihninde bir hatıra kalır' diye bu organizasyonu gerçekleştiriyoruz. Katılımınızdan dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. İyi ki birlikte bu güzel işleri yapıyoruz' dedi.

'BUGÜN SİZLERLE BİRLİKTE OLMAK BENİM İÇİN AYRI BİR MUTLULUK'

Başkan Altay, şöyle devam etti:

'2014 yılında Büyükşehir Yasası'yla birlikte Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ilçelerimizde yeni bir sayfa açıldı. Artık Büyükşehir Belediyemizin hizmetleri ilçelerde de yavaş yavaş kendini hissettirmeye başladı.

Önce meslek edindirme kurslarıyla başladık. Sonra şehir konağımız arkasından geldi. İtfaiyemiz, otogar binamız, altyapıyla ilgili çalışmalarımız ve nihayet bugün kültür, sanatla ilgili faaliyetleri de birlikte yapıyoruz. Amacımız ilçelerimizde yaşam kalitesini artırmak. Merkezde çocuklarımız hangi etkinlikten, hangi faaliyetten, hangi nitelikte binalarda faydalanıyorsa ilçelerimizdeki vatandaşlarımız, kadınlarımız, gençlerimiz, hemşehrilerimiz o imkanlardan faydalansın diye çalışıyoruz. 2014'ten bugüne kadar çok önemli işler yapıldı ama hala yapacak işlerimiz var.'

KARABULUT BAŞKAN ALTAY'A TEŞEKKÜR ETTİ

Bozkır Belediye Başkanı Nazif Karabulut da 'Göreve geldiğim günden bugüne kadar hiçbir zaman parti ayrımı yapmadan bizleri can-ı gönülden maddi ve manevi yönden destekleyen saygıdeğer Büyükşehir Belediye Başkanımı şehrim ve şahsım adına saygı ve sevgi ile selamlıyorum' dedi.

Bozkır'daki yatırımlara değinen Karabulut, 'Hepinizin bildiği gibi bir yaklaşık bir ay önce Grup Suyu açılışı yapıldı, yaklaşık 500 milyonluk bir yatırımdı. Büyükşehir Belediye Başkanımız Bozkır'ımıza kazandırdı. 9 Temmuz'da bir toplu açılış töreni yaptık. Hepinizin her gördüğünde gıpta ile söz ettiğiniz o mini kafemiz var. Bu güzel günde bizleri bir araya getiren ve bu organizasyonda emeği geçen bütün arkadaşlarıma sonsuz teşekkürler ediyorum' diye konuştu.

ÇOCUKLAR GÖNÜLLERİNCE EĞLENDİ

Konserlerin, çocuk yarışmalarının, aile atölyelerinin ve çeşitli sahne gösterilerinin yer aldığı etkinliğe katılarak unutulmaz bir gün geçiren ilçe sakinleri de organizasyonu çok beğendiklerini ifade ederek, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'a teşekkür etti.

'Sazımda Söz Var' sloganıyla merkezin ardından Kadınhanı, Cihanbeyli ve Akşehir ile devam eden Konya Kültür Günleri, Ağustos ayı boyunca her Cumartesi ve Pazar Konyalılarla buluşmaya devam edecek.

Program takvimi şu şekilde: '8 Ağustos Cumartesi Yunak, 9 Ağustos Pazar Sarayönü, 15 Ağustos Cumartesi Beyşehir, 16 Ağustos Pazar Seydişehir, 21 Ağustos Cuma Çumra, 22 Ağustos Cumartesi Ereğli, 23 Ağustos Pazar Karapınar.'