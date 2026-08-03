Bursa Nilüfer Belediyesi ve uluslararası gençlik organizasyonu AIESEC iş birliğiyle düzenlenen 'Top of the Mountain (TOM) 26' kampında, farklı ülkelerden gelen değişim öğrencileri ve Türk gençler Fadıllı'da bir araya geldi.

BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediyesi ve AIESEC iş birliğiyle hayata geçirilen 'Top of the Mountain (TOM) 26' kamp etkinliği, Nilüfer Belediyesi Fadıllı Havacılık ve Doğa Sporları Merkezi'nde gerçekleştirildi. Etkinlik, dünyanın farklı coğrafyalarından gelen gençleri buluşturdu.

Tunus, Fas, Romanya, Mısır, İspanya, Japonya, Çin, Portekiz, Azerbaycan, Ukrayna ve Kore'den gelen değişim öğrencileri, Türk öğrencilerle birlikte gün boyu süren çeşitli aktivitelere katıldı.

Etkinlik alanında kendi çadırlarını kuran gençler, doğada yaşam deneyimi kazandı. Voleybol ve futbol gibi sportif faaliyetlere katılan gençler, akşam saatlerinde geleneksel danslar eşliğinde keyifli anlar yaşadı.

Organizasyona dair değerlendirmelerde bulunan AIESEC Bursa Şube Başkanı Muharrem Yılmaz, katılım sağlayan tüm gençlere teşekkür ederek, 'Bizler, farklı kültürlerle beraber yaşamanın ve liderlik becerilerini geliştirmenin dünya barışındaki en temel çözüm olduğuna inanıyoruz. Çalışmalarımızı bu vizyonla sürdürüyoruz. Bu organizasyon başlı başına bir liderlik örneği olmasının yanı sıra gençlerimiz için harika bir eğlence ve kaynaşma fırsatı sundu' dedi.

Etkinlikte kapsamında geceyi kendi kurdukları çadırlarda geçiren gençler, sabah yapılan kahvaltının ardından organizasyon alanından ayrıldı.