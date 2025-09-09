Bursa'da Yıldırım Belediyesi 6 mahalle imar uygulamaları kapsamında Arabayatağı ve Çınarönü mahallelerinde 4 bin 166 hak sahibine tapularını dağıtırken 20 bin 500 tapunun ise teknik çalışmalarını tamamladı.BURSA (İGFA) - Yıldırım Belediyesi, Arabayatağı, Çınarönü, Ulus, Yavuzselim, Mevlana ve Hacivat mahallelerinde sürdürdüğü 6 mahalle İmar Uygulamalarının ikinci etabını tamamladı.

Bu kapsamda Arabayatağı ve Çınarönü mahallelerinde 4 bin 166 hak sahibine tapuları dağıtıldı. Barış Manço Kültür Merkezi’nde düzenlenen törene Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’ın yanı sıra AK Parti Yıldırım İlçe Başkanı İrfan Akkaya, AK Parti ve MHP il yöneticileri, hak sahipleri katıldı. Yıllardır süren mülkiyet sorununu çözüldüklerini belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, ilk günden itibaren temel hedeflerinin Yıldırım’ı daha planlı, daha yaşanabilir ve daha dirençli bir kent haline getirmek olduğunu vurguladı.

20 BİN 500 TAPU İÇİN GERİ SAYIM

6 mahalle İmar Uygulamaları birinci etabında 251 hak sahibinin tapusunun teslim edildiğini hatırlatan Başkan Yılmaz, “İkinci etapta ise imar uygulamaları sonuçlandı, 4 bin 166 tapuyu bugün sizlere teslim etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Üçüncü ve Dördüncü etaplarda ise belediye olarak sorumluluğumuzdaki tüm teknik çalışmaları tamamladık. 20 bin 500 tapunun tescil süreci Tapu Müdürlüğü’nde devam ediyor. Bu işlemler tamamlandığında bu bölgemizdeki mülkiyet problemi tamamen ortadan kalkacak” dedi.

İkinci Etap İmar uygulaması ile 230 bin metrekarelik sosyal donatı alanının bedelsiz olarak kamuya kazandırıldığını da aktaran Başkan Yılmaz, “Bu kapsamda; 61 bin metrekare park alanı, 6 bin metrekare okul alanı, 9 bin metrekare açık spor tesisi, 600 metrekare otopark, 2 bin 700 metrekare aile sağlığı merkezi, 7 bin metrekare pazar alanı, 650 metrekare sosyal kültürel tesis alanı elde ettik. Böylece bir taraftan insanlarımıza güvenli modern güvenli konutlar yapma imkanı sağlarken diğer taraftan da sosyal alanlarla desteklenmiş, ulaşım ve altyapı sorunları olmayan marka değeri yüksek bölgeler oluşturuyoruz. Her mahallemizi, her sokağımızı, her metrekareyi akılcı bir planlama ve insan odaklı bir yaklaşımla dönüştürmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından hak sahiplerine tapuları dağıtıldı.