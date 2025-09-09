Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aile ve Gençlik Fonu kapsamında genç çiftlere verilen kredi tutarının 2026 Ocak’tan itibaren 250 bin TL’ye çıkarılacağını duyurdu. Çocuk sahibi olan çiftler için geri ödeme 12 ay ertelenecek.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün gerçekleştirdiği Kabine toplantısı ardından yaptığı açıklamada, Aile ve Gençlik Fonu aracılığıyla yuva kuracak gençlere sağlanan desteklerin artırılacağını duyurdu.

2026 yılı Ocak ayından itibaren, her iki çift de 18-25 yaş arasındaysa kredi tutarı 250 bin TL’ye, diğer durumlarda ise 200 bin TL’ye yükseltileceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “48 ay içerisinde çocuk sahibi olan genç çiftlerimizin talep etmeleri durumunda, her çocuk için geri ödemelerini 12 ay erteliyoruz. Ayrıca, başvurudan önceki 6 aylık ortalama gelir şartını asgari ücretin 2,3 katından 2,5 katına çıkarıyoruz" dedi.

https://twitter.com/iletisim/status/1965097110585651625