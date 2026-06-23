Bursa'da Yıldırım Belediyesi Sahipsiz Sokak Hayvanları Tedavi Merkezi ve Doğal Yaşam Alanı, Orhan Kara İlkokulu öğrencilerini ağırladı.

BURSA (İGFA) - Sahipsiz sokak hayvanları için tedavi ve bakım hizmetlerini sürdüren Yıldırım Belediyesi, bu konuda farkındalık oluşturacak etkinliklere de imza atıyor.

Orhan Kara İlkokulu öğrencileri, Yıldırım Belediyesi Sahipsiz Sokak Hayvanları Tedavi Merkezi ve Doğal Yaşam Alanı'nı ziyaret etti. Sahipsiz sokak hayvanlarının tedavi ve bakım gördüğü alanları gezen öğrencilere, merkezde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verildi. Sahipsiz sokak hayvanlarıyla yakından ilgilenen çocuklar, hayvanlara sevgi ve şefkatle yaklaşmanın önemini yerinde öğrendi.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, ilçede tüm canlıları kapsayan merhamet iklimi inşa ettiklerini söyledi.

Başkan Yılmaz, 'Burası sadece sahipsiz sokak hayvanlarının sağlığına kavuştuğu bir yer değil, aynı zamanda onlar için güvenli bir yuva ve merhametin adresidir. Çocuklarımızın doğaya ve tüm canlılara karşı duyarlı bireyler olarak yetişmesini önemsiyoruz. Evlatlarımızı, Sahipsiz Sokak Hayvanları Tedavi Merkezi ve Doğal Yaşam Alanımızda ağırlayarak hem öğretici hem de farkındalık oluşturan bir etkinliğe imza attık. Çocuklarımız, merhametin büyük bir sorumluluk olduğunu yerinde hissederek öğrendi. Yıldırım'ı sadece binalarıyla, yollarıyla değil; insanıyla, doğasıyla ve tüm canlılarıyla yaşanabilir bir şehir haline getirmek için çalışıyoruz' dedi.