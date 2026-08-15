Kartopu Enez Gönüllüleri'nin geleneksel hâle getirdiği Günbatımı Gecesi'nin 18. buluşması, Enez sahilindeki Yakamoz Restaurant'da coşku ve vefa dolu anlara sahne oldu. Gecenin onur konuğu, TÜİK davacısı ve emeklilerin umudu olarak tanınan Yargıtay Onursal Üyesi Seyfettin Çilesiz oldu.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - İlk görev yeri olan Enez'de 1978-1982 yılları arasında hakim olarak görev yapan Çilesiz'e, ilçe için verdiği hizmetlerden ötürü Kartopu Derneği ve Enez Belediye Başkanlığı tarafından onur plaketi takdim edildi. Gecenin bir diğer onur konuğu ise, aynı yıllarda Seyfettin Çilesiz ile birlikte Enez Kaymakamlığı görevini yürüten Nail Babacan oldu.

YILIN BAŞARILI İSİMLERİ VE KURUMLARINA PLAKET

Anlamlı gecede, yıl boyunca bölgeye hizmetleri ve başarılarıyla katkı sunan isimler de unutulmadı. Ödüle layık görülen isimler şu şekilde sıralandı:

Yılın En Başarılı Muhtarı: Örnek çalışmalarıyla Yenice Köyü Muhtarı Ruşen Yazıcıoğlu

Yılın Esnaf ve Üretici Ödülü: Örnek esnaflığının yanı sıra, yörenin değeri olan Bozırk cinsi yerli sığırların korunması ve sürdürülebilirliğine katkıları nedeniyle Hisarlı Kasabı Günay Aydoğdu

Turizme Katkı Ödülü: Enez'de kurdukları Trakyazirveturizm seyahat şirketiyle ilçe turizmine yön veren Aydoğan Akar

Yatırım Ödülü: Enez sahilinde hayata geçirdiği örnek yatırımla bölge turizmine değer katan Rahim Erkenler

Bilim ve Başarı Ödülü: Uluslararası yarışma ve olimpiyatlardaki üstün başarılarıyla gurur kaynağı olan genç öğrenci Demir Kuşku

Ayrıca Enez'in sorunlarına gösterdiği duyarlılık ve hassasiyet dolayısıyla Edirne'nin köklü basın kuruluşlarından Hudut Gazetesi ailesine de teşekkür plaketi verildi.

Etkinlik, plaket töreninin ardından renkli eğlencelerle gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam etti.