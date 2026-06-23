Bursa'da Yıldırım Belediyesi Erguvan Türk Halk Müziği Topluluğu, 'Yıl Sonu Kapanış Konseri' ile izleyicilere keyifli dakikalar yaşattı.

BURSA (İGFA) - Yıldırım Belediyesi, kültür ve sanatı toplumun tüm kesimine ulaştıran çalışmalara imza atmaya devam ediyor.

Yıldırım Belediyesi Erguvan Türk Halk Müziği Topluluğu, 'Yıl Sonu Kapanış Konseri' izleyicilere unutulmaz bir müzik gecesi sundu. Kaplıkaya Cazibe Merkezi'nde düzenlenen konsere, Bursalılar yoğun ilgi gösterdi. Şef Sadullah Öztürk eşliğinde sahneye çıkan Yıldırım Belediyesi Erguvan Türk Halk Müziği Topluluğu, Anadolu'nun çeşitli yörelerine ait ezgileri dinleyicilerle buluşturdu. Birbirinden güzel eserlerin seslendirildiği konser, izleyiciler tarafından ayakta alkışlandı. Gönüllere dokunan türkülere hep bir ağızdan eşlik eden sanatseverler, geceye renk kattı.

YILDIRIM'DA GÖNÜLLER DOKUNUYORUZ

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, kültür ve sanatın bir kentin ruhunu şekillendiren en önemli değerler arasında yer aldığını belirtti. Başkan Yılmaz, 'Yıldırım'ı fiziki yatırımların yanı sıra kültür ve sanat alanlarında attığımız adımlarla da daha güçlü bir şehir haline getiriyoruz. Bir taraftan şehrimizi imar ediyoruz, diğer taraftan da kültür sanat etkinliklerimizle hemşehrilerimizin gönüllerine dokunuyoruz. Yıldırım Belediyesi Erguvan Türk Halk Müziği Topluluğumuzu, yıl boyunca emek vererek hazırladıkları konserden dolayı kutluyorum. Yıldırım'da kültür ve sanatı hayatın ayrılmaz bir parçası haline getirmek için çalışmalarımız sürecek' dedi.