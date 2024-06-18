Bursa'da Yıldırım İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından öğretmenler arası Futbol, Voleybol ve Futsal turnuvaları düzenlendi.BURSA (İGFA) - Yıldırım İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullar arasında düzenlenen müsabakalarda sporun birleştirici gücü kullanılarak kurumlar arası iletişimi arttırmak, kurum içi ve kurum dışı kaynaştırmayı hedefleyen turnuvanın finaline Yıldırım Kaymakamı Metin Esen, Yıldırım İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sevinç, Şube Müdürü Cengiz Akbulut, ilçe protokolü ve ilçedeki okullarda görevli öğretmenler katılım sağladı.

Kurum içinde ekip ruhu ile hareket etmeye katkısı olması açısından her yıl geleneksel olarak düzenlenen sportif faaliyetler, eğitim öğretim yılının 2.yarısında başlayarak gerçekleştirilen müsabakaların final turnuvaları gerçekleştirildi.

Yıldırım İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sevinç, geleneksel hale getirdikleri sportif faaliyetler öğretmenlerimiz arasında kaynaşmayı ve moral motivasyonun arttırıldığına dikkati çekerek, turnuvalarda emeği geçen tüm idareci ve sporcu arkadaşlarına teşekkür etti.

Bir ay süren kıyasıya mücadelenin ardından Futsal Turnuvasına katılan okullar arasında Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1.olurken, Şehit Hasan Hüseyin Daşdemir Ortaokulu 2. Oldu. Müsabakada Fatih Sultan Mehmet İmam Hatip Ortaokulu da 3.lüğü elde etti.

Organizasyon kapsamında gerçekleştirilen Voleybol Turnuvasının kazananları da belli olurken 1.lik kürsüsüne Kaşgarlı Mahmud Anadolu Lisesi çıkarken, 2. Adnan Menderes Ortaokulu, 3.Yahya Kemal Beyatlı Ortaokulu oldu.

Vakıf Bera Park Spor Kompleksi Halı sahasında düzenlenen organizasyonun Futbol Turnuvasında 1. Yıldırım İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, 2. Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 3. Fatih Sultan Mehmet İmam Hatip Ortaokulu oldu.