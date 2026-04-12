Bursa'nın Yıldırım ilçesinde kültür, sanat alanında bir çekim merkezine dönüştüren Yıldırım Belediyesi, düzenlediği renkli etkinliklerle de vatandaşların yaşamına renk katıyor.

BURSA (İGFA) - Yıldırım Belediyesi, ünlü oyuncu ve komedyen Okan Çabalar'ı Bursalılarla buluşturdu. Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından Barış Manço Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Hayatın içinden sunduğu eğlenceli kesitler, gündelik olaylara getirdiği farklı bakış açıları ve kendine özgü mizahi anlatımıyla sahne alan Okan Çabalar, salonu dolduran izleyicilere kahkaha dolu bir akşam yaşattı. Program boyunca seyircilerle kurduğu samimi diyaloglar ve doğaçlama performansıyla büyük beğeni toplayan sanatçı, izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı.

KÜLTÜR SANATIN MERKEZİ YILDIRIM

Kültür ve sanat etkinliklerinin toplumun her kesimine ulaşması için çalıştıklarını belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz; 'Yıldırım'ı sadece fiziki yatırımlarla değil, kültür ve sanatla da büyütüyoruz. Hemşehrilerimizin günlük hayatın stresinden uzaklaşabileceği, aileleriyle birlikte keyifli vakit geçirebileceği etkinlikler düzenlemeye devam edeceğiz. Sanatı Yıldırım'ın her noktasına ulaştırarak ilçemizi kültür ve sanatın merkezi haline getirmekte kararlıyız' ifadelerini kullandı.